Влаховича признали лучшим игроком матча с «Боруссией». У форварда «Ювентуса» дубль и ассист после выхода на замену
Душан Влахович признан лучшим игроком матча «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд.
Встреча 1-го тура общего этапа ЛЧ проходила в Турине и завершилась вничью (4:4).
Влахович заменил Джонатана Дэвида на 60-й минуте. На 67-й серб забил первый гол в матче, сделав счет 2:2.
На 94-й нападающий отличился второй раз, сократив отставание, а на 96-й ассистировал Ллойду Келли, установившему окончательный счет – 4:4.
