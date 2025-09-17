У Влаховича 6 голов и ассист в 6 последних матчах за «Ювентус». Душан дважды забил «Боруссии»
Душан Влахович в 6 последних матчах за «Ювентус» забил 6 голов.
В Лиге чемпионов форвард в матче с «Боруссией» (4:4) сделал дубль, а также отдал голевую передачу на 96-й минуте.
В Серии А он забил «Дженоа» (1:0) и «Парме» (2:0), на клубном чемпионате мира – «Видаду» (4:1) и «Манчестер Сити» (2:5).
Подробно со статистикой Влаховича, чей контракт истекает в 2026 году, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
