У Влаховича 6 голов и ассист в 6 последних матчах за «Ювентус». Душан дважды забил «Боруссии»

Душан Влахович в 6 последних матчах за «Ювентус» забил 6 голов.

В Лиге чемпионов форвард в матче с «Боруссией» (4:4) сделал дубль, а также отдал голевую передачу на 96-й минуте.

В Серии А он забил «Дженоа» (1:0) и «Парме» (2:0), на клубном чемпионате мира – «Видаду» (4:1) и «Манчестер Сити» (2:5).

Подробно со статистикой Влаховича, чей контракт истекает в 2026 году, можно ознакомиться здесь .