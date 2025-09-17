«Ювентус» и «Боруссия» забили 8 голов во втором тайме и повторили рекорд ЛЧ

«Ювентус» и «Боруссия» забили 8 голов после перерыва.

Клубы встречались на «Альянц Стэдиум» в Лиге чемпионов и сыграли вничью.

Первый гол был забит только на 52-й минуте. В итоге каждая из команд отличилась по 4 раза.

«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд повторили рекорд «Баварии» и «Динамо» Загреб (9:2), тоже забивших 8 раз во втором тайме в 2024 году.