2

«Ювентус» и «Боруссия» забили 8 голов во втором тайме и повторили рекорд ЛЧ

«Ювентус» и «Боруссия» забили 8 голов после перерыва.

Клубы встречались на «Альянц Стэдиум» в Лиге чемпионов и сыграли вничью.

Первый гол был забит только на 52-й минуте. В итоге каждая из команд отличилась по 4 раза.

«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд повторили рекорд «Баварии» и «Динамо» Загреб (9:2), тоже забивших 8 раз во втором тайме в 2024 году.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1701 голос
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoЮвентус
logoБоруссия Дортмунд
logoДинамо Загреб
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Хорватия
logoБавария
logoбундеслига Германия
рекорды
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Ювентуса» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Тудора забила по 4 гола «Интеру» и «Боруссии»
15сегодня, 21:06
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
1052сегодня, 21:01
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист
227сегодня, 20:56
Главные новости
Насри о 2-м пенальти «Реала»: «Я не вижу здесь 11-метрового. Если судья дал его, чтобы компенсировать красную Карвахаля, тогда не надо было давать карточку. Хотелось бы объяснений»
2423 минуты назад
Тудор про 4:4 с «Боруссией»: «Это лучшее, на что «Ювентус» сейчас способен. Мы показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка, и это хороший знак»
232 минуты назад
Алонсо про 2:1 с «Марселем»: «Реал» показал дух Лиги чемпионов, очень важные три очка. Удаление Карвахаля осложнило ситуацию, его можно было избежать»
2135 минут назад
Максименко – худший в РПЛ по предотвращенным голам: вратарь «Спартака» пропустил на 2,9 мяча больше ожидаемого. Латышонок тоже в пятерке худших
1743 минуты назад
Вальверде о 2:1 с «Марселем»: «Реал» порой думает, что матч уже выигран, хотя это не так – это наша вина. Не буду говорить о судействе, на эмоциях можно сказать что угодно»
33сегодня, 21:27
Мбаппе признан лучшим игроком матча с «Марселем». У форварда «Реала» дубль с пенальти
22сегодня, 21:24
«Ювентус» и «Боруссия» – принципиальные соперники с финала 1997-го. Вспомните, кто играл за оба клуба?
сегодня, 21:10Тесты и игры
У «Ювентуса» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Тудора забила по 4 гола «Интеру» и «Боруссии»
15сегодня, 21:06
Мбаппе забил 50 голов за «Реал» в 64 матчах. Лишь Роналду сделал это быстрее
37сегодня, 21:06
«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ
49сегодня, 21:05
Ко всем новостям
Последние новости
Влахович о 4:4 с «Боруссией»: «Ювентусу» нужно лучше читать игру и не пропускать так много голов, особенно после того, как сами забиваем. Каждый любит выходить в старте, но я уважаю выбор тренера»
249 минут назад
Мбаппе о 2:1 с «Марселем»: «В некоторых моментах «Реал» мог быть эффективнее, и прежде всего я сам. Мы знали, что на «Бернабеу» получим свой шанс даже вдесятером»
854 минуты назад
Влаховича признали лучшим игроком матча с «Боруссией». У форварда «Ювентуса» дубль и ассист после выхода на замену
758 минут назад
Тибо Куртуа: «Алонсо настаивает, чтобы все – Мбаппе, Гюлер – возвращались за мячом, и это сильно меняет игру «Реала»
1259 минут назад
У Влаховича 6 голов и ассист в 6 последних матчах за «Ювентус». Душан дважды забил «Боруссии»
12сегодня, 21:12
Экс-вратаря «Динамо» Киев и «Шахтера» Рудько задержали при попытке покинуть Украину. 33-летнего игрока направили в учебный центр ВСУ
16сегодня, 21:09
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Сиэтл Саундерс»
6сегодня, 21:08
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» по пенальти проиграла «Брентфорду», «Кристал Пэлас» одолел «Миллуолл», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
7сегодня, 21:07
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
1сегодня, 20:49
Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»
7сегодня, 20:40