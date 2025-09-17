У «Ювентуса» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Тудора забила по 4 гола «Интеру» и «Боруссии»

«Ювентус» не потерпел ни одного поражения в первых четырех матчах сезона.

В Лиге чемпионов команда Игора Тудора сыграла вничью с «Боруссией» Дортмунд (4:4), уступая в два мяча до 94-й минуты. В Серии А туринцы обыграли «Интер» (4:3), «Дженоа» (1:0) и «Парму» (2:0). 20 сентября «Ювентус » в чемпионате встретится с «Вероной».