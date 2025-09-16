Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
Илкай Гюндоган остался впечатлен работой под руководством Пепа Гвардиолы.
«Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Я очень многому научился, играя у него. Это было потрясающе. Я бы сказал, что это нечто большее, чем просто отношения между футболистом и тренером.
Он оказал огромное влияние на мою карьеру, и без него ни я, ни все мы не достигли бы того, чего достигли, это было бы невозможно.
Думаю, каждый футболист, который играл под его руководством, особенно в «Манчестер Сити», скажет, наверное, одно и то же: что все мы очень благодарны ему и чувствуем, что нам посчастливилось получить возможность поработать с лучшим», – отметил хавбек, перешедший в «Галатасарай».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
