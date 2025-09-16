  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
1

Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»

Илкай Гюндоган остался впечатлен работой под руководством Пепа Гвардиолы.

«Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Я очень многому научился, играя у него. Это было потрясающе. Я бы сказал, что это нечто большее, чем просто отношения между футболистом и тренером.

Он оказал огромное влияние на мою карьеру, и без него ни я, ни все мы не достигли бы того, чего достигли, это было бы невозможно.

Думаю, каждый футболист, который играл под его руководством, особенно в «Манчестер Сити», скажет, наверное, одно и то же: что все мы очень благодарны ему и чувствуем, что нам посчастливилось получить возможность поработать с лучшим», – отметил хавбек, перешедший в «Галатасарай».

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1341 голос
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
logoИлкай Гюндоган
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
512 сентября, 18:49Фото
Гюндоган переходит в «Галатасарай». Контракт – до 2027 года
32 сентября, 11:32
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
211 сентября, 16:00
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
9835 минут назад
«Реал» вдесятером одержал волевую победу над «Марселем» – 2:1! Мбаппе дважды забил с пенальти, Карвахаля удалили за удар лбом в лицо Рульи
4296 минут назад
«Реал» выиграл все 5 матчей с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 7 побед в 9 играх
237 минут назад
«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине отскоком от газона. Мбаппе реализовал удар
268 минут назадФото
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист
19310 минут назад
Мбаппе забил 56-й гол в ЛЧ и вышел на 7-е место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с ван Нистелроем
12сегодня, 20:04
У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
2421 минуту назад
Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной
5123 минуты назадФото
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)
1038 минут назад
Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»
16сегодня, 19:56
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» играет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
6только чтоLive
«Карабах» победил «Бенфику» на выезде (3:2), отыгравшись с 0:2 в 1-м туре ЛЧ
1 минуту назад
Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»
226 минут назад
Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры – нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их – быстро набираю вес»
129 минут назад
Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»
35 минут назад
ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
46 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Духайль», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
851 минуту назад
Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам – смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»
454 минуты назад
«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»
759 минут назад
«Динамо» Махачкала вдевятером одержало волевую победу над «Пари НН» – 2:1. Аззи забил, Агаларов реализовал пенальти, Кагермазова удалили на 69-й
12сегодня, 19:47