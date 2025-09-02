Гюндоган переходит в «Галатасарай». Контракт – до 2027 года
Илкай Гюндоган переходит в «Галатасарай».
Полузащитник сегодня подпишет с турецким клубом контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Отмечается, что «Манчестер Сити» отпустит Гюндогана бесплатно.
Ранее стало известно, что «Галатасарай» готов платить Гюндогану 5 миллионов евро в год.
В текущем сезоне АПЛ Гюндоган не играл за «Ман Сити», в сезоне-2024/25 хавбек отметился голом и 6 ассистами в 33 матчах чемпионата. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости