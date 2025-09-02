Гюндоган переходит в «Галатасарай». Контракт – до 2027 года

Илкай Гюндоган переходит в «Галатасарай».

Полузащитник сегодня подпишет с турецким клубом контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Отмечается, что «Манчестер Сити» отпустит Гюндогана бесплатно.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» готов платить Гюндогану 5 миллионов евро в год .

В текущем сезоне АПЛ Гюндоган не играл за «Ман Сити », в сезоне-2024/25 хавбек отметился голом и 6 ассистами в 33 матчах чемпионата. Его подробная статистика – здесь .