«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку

«Галатасарай» подпишет полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

Как информирует инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, турецкий клуб предложил 34-летенему футболисту 5 миллионов евро в год. Переговоры близки к успешному завершению.

По данным инсайдера Фабрицио Романо , руководство «Манчестер Сити » одобрило переход Гюндогана в турецкий клуб.

Фабрицио Романо утверждает , что «Галатасарай» и «Сити» уже договорились о сделке, а сам Илкай подпишет контракт на два года.

В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник пока не сыграл за «Сити». Подробная статистика Гюндогана – здесь .