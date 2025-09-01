«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
«Галатасарай» подпишет полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.
Как информирует инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, турецкий клуб предложил 34-летенему футболисту 5 миллионов евро в год. Переговоры близки к успешному завершению.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Манчестер Сити» одобрило переход Гюндогана в турецкий клуб.
Фабрицио Романо утверждает, что «Галатасарай» и «Сити» уже договорились о сделке, а сам Илкай подпишет контракт на два года.
В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник пока не сыграл за «Сити». Подробная статистика Гюндогана – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Ягыза Сабунджуоглу в X
