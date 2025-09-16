  • Спортс
  Ливай Гарсия: «Спартак» – самый популярный клуб в России. Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Надеюсь, дадим им много поводов для радости»
Ливай Гарсия: «Спартак» – самый популярный клуб в России. Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Надеюсь, дадим им много поводов для радости»

Ливай Гарсия отметил высокую популярность «Спартака» в России.

«Это уже мой второй сезон в РПЛ. И могу сказать, что «Спартак» – самый популярный клуб в России.

Посмотрите, сколько фанатов поддерживает нас даже в выездных матчах. Такие моменты дают понять, насколько это большой клуб. Поддержка болельщиков правда потрясающая. Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем дать им много поводов для радости.

Я чувствую себя на 100% красно-белым. В России для меня есть только «Спартак», – сказал нападающий.

