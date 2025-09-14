Ливай о «Спартаке»: «Я уже давно голоден до голов. Наша цель – победа в РПЛ»
Ливай Гарсия ответил на вопрос о целях на сезон.
«Я уже давно голоден до голов. Нападающий всегда хочет забивать.
Но мои личные цели на сезон совпадают с командными — это победа в чемпионате. Если получится при этом забивать, будет хорошо», – сказал форвард «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»
