Ливай о «Спартаке»: «Я уже давно голоден до голов. Наша цель – победа в РПЛ»

Ливай Гарсия ответил на вопрос о целях на сезон.

«Я уже давно голоден до голов. Нападающий всегда хочет забивать.

Но мои личные цели на сезон совпадают с командными — это победа в чемпионате. Если получится при этом забивать, будет хорошо», – сказал форвард «Спартака ».