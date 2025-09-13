Ливай сделал первый дубль в «Спартаке» – в дерби с «Динамо»

Ливай Гарсия сделал первый дубль после переезда в Россию.

Форвард «Спартака » забил «Динамо» на 19-й и 63-й минутах матча 8-го тура Мир РПЛ .

Футболист сборной Тринидада и Тобаго выступает за красно-белых с начала 2025 года. Забить два гола в одной игре ему удалось впервые с августа 2024 года, когда он еще представлял АЕК.

Подробно со статистикой Гарсии можно ознакомиться здесь .

