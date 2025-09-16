  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ещенко о Смолове: «Пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини. Возраст ему не мешает, он еще в порядке»
3

Ещенко о Смолове: «Пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини. Возраст ему не мешает, он еще в порядке»

Андрей Ещенко считает, что Федор Смолов пригодился бы ЦСКА.

35-летний нападающий после прошлого сезона покинул «Краснодар», с которым стал чемпионом. Сейчас он выступает за медиафутбольный клуб «БроукБойз». 

«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов еще в порядке. Я бы тоже еще играл, если бы не закончил раньше времени.

Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини», – сказал бывший защитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoФедор Смолов
logoКраснодар
медийный футбол
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoБроукБойз
logoЦСКА
logoАндрей Ещенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Криминалист о том, могут ли у Смолова возникнуть проблемы в тюрьме из-за тату: «За вольные татуировки не предъявляют, как правило. Но за воровские звезды могут спросить»
41вчера, 20:30
Егоров считает, что «Зенит» обыграл бы дома «Ливерпуль» в ЛЧ: «С Жерсоном! Вы че, издеваетесь?» Смолов ответил: «Шансов ноль»
80вчера, 16:33
Смолов готов сняться в кино: «Можно попробовать. Мамаев зазывает в реалити-шоу, но пока нет»
24вчера, 14:07
Дзюба про бой со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
36вчера, 10:39
Тарасов о драке Смолова: «Провокаторов очень много. Он не смог стерпеть, наверное. Но лучше развернись, уйди и вызови полицию»
16вчера, 09:50
Главные новости
Жена убеждает Жерсона остаться в «Зените». Семье нравится в Санкт-Петербурге (Legalbet)
2 минуты назад
Играйте в «100к1» и смотрите матч «Боруссия» – «Ювентус» сегодня в 22:00 в Okko!
21 минуту назадТесты и игры
«Милан» и «Интер» договорились о покупке «Сан-Сиро» у города. Арена будет реконструирована для проведения матчей Евро-2032
823 минуты назад
Слот о трансферах «Ливерпуля»: «Эксперты постоянно говорят про потраченные 450 млн фунтов, забывая, что мы заработали 300 млн. Собослаи тоже стоил бы 100 млн, если бы пришлось его продать»
2025 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Оренбург» по пенальти одолел «Рубин»
4535 минут назадLive
Кейн о словах Хенесса про «Баварию» в ЛЧ: «Не сказал бы, что мы андердоги. Всегда рассчитываем на победу в каждом турнире»
442 минуты назад
Новиков об ошибке Акинфеева: «Винить Игоря нельзя, игрок «Ростова» просчитал наперед его действия. Надо было выбить мяч на чужую половину»
14сегодня, 15:11
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
105сегодня, 15:00
Лахиялов о том, что не повернулся к флагу России в 2013-м: «Не надо искать никакой подоплеки. Понимаю, когда включают гимн перед первой игрой, но перед каждой? Это не совсем правильно»
25сегодня, 14:57
Маттеус о том, что Хенесс сравнил «Баварию» в ЛЧ с «Хоффенхаймом»: «Не совсем понимаю Ули. «Бавария» – одна из 6 лучших команд Европы и претендент на титул»
10сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Сиэтл Саундерс»
6 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
510 минут назад
«Атлетик» – «Арсенал». Дьокереш, Эзе, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
1012 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Духайлем», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
619 минут назадLive
«Акрон» – «Локомотив». Комличенко, Руденко, Пруцев и Веселов играют. Онлайн-трансляция
936 минут назадLive
«Оренбург» по пенальти обыграл «Рубин» (4:2) после 0:0 в основное время. Швец и Ходжа не забили в серии, Чумича удалили на 24-й
841 минуту назад
Хакими – самый популярный защитник в Фэнтези ЛЧ на Спортсе’’ Рафинью выбирают чаще всех из полузащитников
46 минут назадФэнтези
Оуэн выложил фото с Усиком: «Рад, что встретился с легендой на футбольном поле, а не на ринге»
1050 минут назадФото
Ван Дейк о матче с «Атлетико» в ЛЧ: «Было больно проиграть им в 2020-м. Они никогда не сдаются, у них игроки и тренер мирового класса – мы должны быть готовы»
455 минут назад
Владислав Радимов: «Батраков сейчас просто 50% «Локомотива» – сколько забивает, отдает. При том, что это не покупка, а свой воспитанник»
10сегодня, 15:10