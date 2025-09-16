Ещенко о Смолове: «Пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини. Возраст ему не мешает, он еще в порядке»
Андрей Ещенко считает, что Федор Смолов пригодился бы ЦСКА.
35-летний нападающий после прошлого сезона покинул «Краснодар», с которым стал чемпионом. Сейчас он выступает за медиафутбольный клуб «БроукБойз».
«Почему бы и нет? Возраст ему не мешает, Смолов еще в порядке. Я бы тоже еще играл, если бы не закончил раньше времени.
Смолов, конечно, пригодился бы ЦСКА, но не факт, что подошел бы под футбол Челестини», – сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости