Дзюба про бой со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
Артем Дзюба считает, что легко победит Федора Смолова в поединке.
Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хочет организовать поединок Дзюбы и Смолова.
– После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?
– Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него, – сказал нападающий «Акрона».
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. Впоследствии стало известно, что в отношении бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России завели уголовное дело, у пострадавшего диагностировали перелом челюсти и стенки глазницы.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости