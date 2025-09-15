Дзюба про бой со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»

Артем Дзюба считает, что легко победит Федора Смолова в поединке.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил , что хочет организовать поединок Дзюбы и Смолова.

– После известных событий в интернете разгоняют ваш возможный бой со Смоловым. Вы бы в теории такое могли рассмотреть?

– Я думаю, что это нереально. Но если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него, – сказал нападающий «Акрона ».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. Впоследствии стало известно , что в отношении бывшего футболиста «Краснодара» и сборной России завели уголовное дело, у пострадавшего диагностировали перелом челюсти и стенки глазницы.