Криминалист о том, могут ли у Смолова возникнуть проблемы в тюрьме из-за тату: «За вольные татуировки не предъявляют, как правило. Но за воровские звезды могут спросить»
Криминалист рассказал, могут ли у Смолова возникнуть проблемы в тюрьме из-за тату.
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
В сентябре стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.
«Как правило, за вольные татуировки не предъявляют. Но если есть воровские звезды на плечах и на коленях, за это могут спросить. Остальное никого не интересует: животные, машины, растения и так далее, это его личное дело, что надо было набивать.
Главное, чтобы не было воровских звезд. Тогда зададут вопросы и дадут время убрать их. Тем более Смолов — известный человек», – сказал криминалист Михаил Игнатов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: News.ru
