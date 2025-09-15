  • Спортс
  Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину – с маленькими и средними клубами. Если учитывать только «Мадрид» и «Барсу», это будет предвзятая жалоба»
Тебас о жалобе «Реала» на судейство: «Надеюсь, она будет отражать полную картину – с маленькими и средними клубами. Если учитывать только «Мадрид» и «Барсу», это будет предвзятая жалоба»

Хавьер Тебас отреагировал на жалобы «Реала» на судейство.

Ранее стало известно, что мадридский клуб представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге.

«По поводу жалобы, который они собираются отправить. Поскольку в «Мадриде» заявили, что она касается испанского судейства, я надеюсь, что она будет отражать полную картину в испанском судействе и все ситуации, когда маленькие, средние и крупные клубы ощущали несправедливость. Если сравнивать только «Реал» и «Барселону», это будет предвзятая жалоба. Чтобы говорить об испанском судействе, нужно оценивать полную картину. 

Мы располагаем данными Opta с 2005 года, которые нужно принять к сведению. У нас есть обширная статистика по удалениям в матчах всех клубов, не только «Барселоны». Я не видел на телевидении «Реала» ни одного сюжета о том, кто бьет больше пенальти, кто меньше... 

Этот отчет должен охватывать полную картину, на ситуацию нужно смотреть в целом. Но нельзя сказать, что в испанском судействе есть какая-то предвзятость. Со словами нужно быть осторожными», – сказал президент Ла Лиги. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
