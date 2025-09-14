41

«Реал» оспорит удаление Хейсена. В клубе уверены, что дисквалификацию отменят

«Реал» уверен в отмене красной карточки Дина Хейсена.

Главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала» красную карточку на 32-й минуте игры с «Сосьедадом» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

«Реал» подает апелляцию и уверен, что красная карточка Хейсена будет отменена и его дисквалификация – тоже, сообщает Marca.

Удаление Хейсена в матче с «Сосьедадом» признают ошибочным. Судью ВАР Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, временно отстранят (Marca)

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
Хесус Хиль Мансано
