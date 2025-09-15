Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»

Орельен Тчуамени высказался о давлении на игроков «Реала».

В субботу «Реал» на выезде обыграл «Сосьедад» (2:1), играя в меньшинстве с 32-й минуты после удаления Дина Хейсена.

– Понимают ли в раздевалке решения судей?

− Они стараются максимально выкладываться в каждом матче, но допускают ошибки, как и мы.

Главное – победить, и мы это сделали. Про арбитров и говорить нечего. Все видели, что произошло. Нужно двигаться дальше.

– В этом сезоне давление усилилось?

− Когда вы играете за «Реал», на вас постоянно оказывают давление. Каждый сезон мы должны выигрывать все титулы.

Мы обязательно отдадим все силы и постараемся выиграть трофеи. В прошлом году мы не так много выиграли, и я надеюсь, что в этом году мы добьемся большего, – сказал полузащитник «Реала ».