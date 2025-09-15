  • Спортс
Игроки «Реала» считают, что судьи относятся к ним строже, чем к другим претендентам на титул (Marca)

Игроки «Реала» считают, что судьи относятся к ним предвзято.

В матче 4-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (2:1) защитник мадридской команды Дин Хейсен был удален за срыв контратаки в центре поля. 

Как пишет Marca, футболисты «сливочных» были озадачены тем, что судья Хесус Хиль Мансано без колебаний принял решение о красной карточке, несмотря на расстояние до ворот и тот факт, что рядом находился еще один защитник, Эдер Милитао. 

Среди игроков «Реала» все больше распространяется мнение, что их команду судят более строго, в то время как к другим претендентам на чемпионство относятся более снисходительно. Они считают, что одинаковые эпизоды в матчах разных клубов трактуются по-разному. 

«Реал» представит ФИФА досье с судейскими ошибками в Ла Лиге. Мадридцы укажут на удаление Хейсена, отмену гола Гюлера и «дело Негрейры» (As)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
