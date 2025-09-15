  • Спортс
  • Анчелотти о том, гарантированы ли Винисиусу и Родриго места на ЧМ-2026: «Если они будут в лучшей форме, то да. С ними я выигрывал ЛЧ»
1

Анчелотти о том, гарантированы ли Винисиусу и Родриго места на ЧМ-2026: «Если они будут в лучшей форме, то да. С ними я выигрывал ЛЧ»

Карло Анчелотти рассказал, гарантировано ли Винисиусу Жуниору место на ЧМ-2026.

«Гарантировано ли ему место? Если он будет в хорошей форме, то да. Он должен быть в лучшей форме. Родриго тоже. Если он в лучшей форме, то Родриго – очень хороший игрок. 

Вы не можете спорить со мной насчет Родриго и Вини. Я выигрывал Лигу чемпионов с ними», – сказал главный тренер сборной Бразилии

Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?3833 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoРеал Мадрид
logoРодриго
logoЧМ-2026
logoСборная Бразилии по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
