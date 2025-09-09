  • Спортс
  «Анчелотти не выиграет ЧМ-2026 с Бразилией. Он хорош, но его кожа не зелено-желтая, а 5 ЧМ выиграли бразильцы». Брага об итальянском тренере
39

Абел Брага не верит, что Карло Анчелотти выиграет с Бразилией чемпионат мира.

Под руководством бывшего тренера «Милана» и «Реала» бразильская сборная провела три игры, одержала две победы – над Парагваем (1:0) и Чили (3:0) – и сыграла вничью с Эквадором (0:0). Команда уже вышла на ЧМ-2026.

«Меня это беспокоит (что он итальянец, иностранец – Спортс’‘). Я не говорю о качествах этого человека – все, кто знают его лично, говорят, что он очень хорош. Просто когда он расстегивает пиджак, его кожа не зелено-желтая.

Пять титулов чемпионов мира выиграли бразильцы, поэтому мне грустно, что никто не верит в бразильского тренера сейчас. Результаты в клубах те же, что и раньше.

Первый матч Анчелотти был ужасным, отвратительным – команда нервничала, отсиживалась на свое половине поля. Я был удивлен комментариями на следующий день – не говорили об игре, а говорили, что Бразилия стала ближе к чемпионату мира. Если бы это были Доривал или Диниз – их бы критиковали постоянно. Пресса давала волю чувствам, и это отражалось на матчах.

Надеюсь, я ошибаюсь, но не думаю, что Анчелотти станет чемпионом мира в 2026-м. Нам придется подождать еще. Другое поколение, с Эндриком и Эстевао – эти ребята завоюют все. Они выдающиеся», – сказало бывший тренер «Флуминенсе», «Интернасьонала», «Васко да Гама» и других бразильских клубов в интервью Globo Esporte.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
