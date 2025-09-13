Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, обязана ли Бразилия выиграть ЧМ-2026.

– Похожа ли ситуация с чемпионатом мира для Бразилии на ситуацию с Лигой чемпионов для «Реала»? Обязана ли она выиграть турнир?

– Мы обязаны попытаться выиграть его. Никто не обязан побеждать. Кто в футболе обязан побеждать? Даже тот, кто считает себя лучшим, не обязан выигрывать.

Может случиться очень много событий, которые изменят вердикт. Я работал в «Реале» шесть лет, но не выиграл Лигу чемпионов шесть раз. Я выиграл всего три, – с улыбкой сказал главный тренер сборной Бразилии .