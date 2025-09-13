  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»
8

Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, обязана ли Бразилия выиграть ЧМ-2026.

– Похожа ли ситуация с чемпионатом мира для Бразилии на ситуацию с Лигой чемпионов для «Реала»? Обязана ли она выиграть турнир?

– Мы обязаны попытаться выиграть его. Никто не обязан побеждать. Кто в футболе обязан побеждать? Даже тот, кто считает себя лучшим, не обязан выигрывать. 

Может случиться очень много событий, которые изменят вердикт. Я работал в «Реале» шесть лет, но не выиграл Лигу чемпионов шесть раз. Я выиграл всего три, – с улыбкой сказал главный тренер сборной Бразилии

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5561 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoКарло Анчелотти
logoЧМ-2026
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
219 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
5319 минут назад
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
1020 минут назад
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
15321 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
22123 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» выиграл у «Фиорентины», «Милан» встретится с «Болоньей» в воскресенье
3927 минут назад
Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»
240 минут назад
Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»
1749 минут назад
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
3357 минут назад
Артем Дзюба: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле»
5359 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
412 минут назад
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
13 минут назад
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
215 минут назад
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» – 2:0. Барриос забил победный гол, у Николаса Гонсалеса дебютный мяч за мадридский клуб
520 минут назад
«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
220 минут назад
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»
25 минут назадФото
«Фиорентина» уступила «Наполи» – 1:3. Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда и Бекемы дебютные голы за неаполитанцев
1126 минут назад
Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
331 минуту назад
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»
435 минут назад
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
1сегодня, 20:12