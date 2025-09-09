Анчелотти о составе сборной Бразилии: «Поле решит, кто поедет на чемпионат мира. Мы оцениваем около 70 игроков, фаворитов нет»

Карло Анчелотти заявил, что состав сборной Бразилии на ЧМ определится на поле.

«Конечно, память имеет значение. Я очень хорошо знаю Родриго и уверен, что он способен помочь команде. Мы оцениваем около 70 игроков – физически, технически и тактически, – чтобы собрать максимально конкурентоспособный состав на чемпионат мира.

Фаворитов нет, в конце концов, кто поедет на чемпионат мира, решит поле», – сказал главный тренер сборной Бразилии.