Анчелотти о составе сборной Бразилии: «Поле решит, кто поедет на чемпионат мира. Мы оцениваем около 70 игроков, фаворитов нет»
Карло Анчелотти заявил, что состав сборной Бразилии на ЧМ определится на поле.
«Конечно, память имеет значение. Я очень хорошо знаю Родриго и уверен, что он способен помочь команде. Мы оцениваем около 70 игроков – физически, технически и тактически, – чтобы собрать максимально конкурентоспособный состав на чемпионат мира.
Фаворитов нет, в конце концов, кто поедет на чемпионат мира, решит поле», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Estadio Deportivo
