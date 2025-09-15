Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»

Карло Анчелотти заявил, что после Бразилии готов работать только в «Реале».

– В футболе считается, что быть тренером «Реала» – самая сложная работа в мире. Работа в сборной Бразилии на втором месте?



– Нет, нет, нет. Это замечательные профессии, самые захватывающие из всех. Тренировать «Реал» так долго было здорово. И возглавлять сборную Бразилии на чемпионате мира так же важно.

– С вашим назначением связаны огромные ожидания. Вы ощутили это в первый день в стране, когда болельщики встречали вас в аэропорту?

– С первого дня бразильские болельщики проявляли большую любовь ко мне. Каждый раз, когда я выхожу на улицу и хочу прогуляться по пляжу... Так что я очень надеюсь, что мы выиграем чемпионат мира.

– Работа в сборной Бразилии – это выбор сердца или рациональные соображения?



– Бразилия – это по любви. Это большая честь для меня. Я не думал ни о техническом аспекте, ни о чем-либо другом. Просто эмоции.

Когда я думаю о сборной Бразилии, на ум приходит финал 1970 года против Италии с участием Пеле, Жаирзиньо, Тостао... Но тогда я болел за Италию.

– У вас уже был опыт в финале чемпионата мира в качестве помощника Арриго Сакки в сборной Италии против Бразилии в 1994 году. Сейчас вы работаете в сборной Бразилии. Легко ли защищать цвета другой страны, будучи итальянцем?

– Это не сложно.

– Разве это не странно?

– Это может казаться странным, но это не сложно. Бразилия дарит множество эмоций. Теперь я часть этой семьи.

– Что, если Бразилия встретится с Италией?

– Это может быть очень сложно. Но пусть победит Бразилия.

– Вы говорили, что «Реал» станет последней командой в вашей тренерской карьере. Станет ли последней работа в сборной Бразилии?



– Единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии, – это «Реал».

– Правда?

– Думаю, этого не произойдет. Здесь у меня контракт на год. После этого может случиться все, что угодно. Я вполне могу остаться еще на два года. Или на четыре года. Подготовить команду к еще одному чемпионату мира.

Я подписал контракт на один год, потому что посчитал, что так было правильно. Но я очень счастлив здесь, – сказал главный тренер сборной Бразилии.