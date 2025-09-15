  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»
6

Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»

Карло Анчелотти заявил, что после Бразилии готов работать только в «Реале».

– В футболе считается, что быть тренером «Реала» – самая сложная работа в мире. Работа в сборной Бразилии на втором месте?

– Нет, нет, нет. Это замечательные профессии, самые захватывающие из всех. Тренировать «Реал» так долго было  здорово. И возглавлять сборную Бразилии на чемпионате мира так же важно.

– С вашим назначением связаны огромные ожидания. Вы ощутили это в первый день в стране, когда болельщики встречали вас в аэропорту?

– С первого дня бразильские болельщики проявляли большую любовь ко мне. Каждый раз, когда я выхожу на улицу и хочу прогуляться по пляжу... Так что я очень надеюсь, что мы выиграем чемпионат мира.

– Работа в сборной Бразилии – это выбор сердца или рациональные соображения?

– Бразилия – это по любви. Это большая честь для меня. Я не думал ни о техническом аспекте, ни о чем-либо другом. Просто эмоции.

Когда я думаю о сборной Бразилии, на ум приходит финал 1970 года против Италии с участием Пеле, Жаирзиньо, Тостао... Но тогда я болел за Италию.

– У вас уже был опыт в финале чемпионата мира в качестве помощника Арриго Сакки в сборной Италии против Бразилии в 1994 году. Сейчас вы работаете в сборной Бразилии. Легко ли защищать цвета другой страны, будучи итальянцем?

– Это не сложно.

– Разве это не странно?

– Это может казаться странным, но это не сложно. Бразилия дарит множество эмоций. Теперь я часть этой семьи.

– Что, если Бразилия встретится с Италией?

– Это может быть очень сложно. Но пусть победит Бразилия.

– Вы говорили, что «Реал» станет последней командой в вашей тренерской карьере. Станет ли последней работа в сборной Бразилии?

– Единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии, – это «Реал».

– Правда?

– Думаю, этого не произойдет. Здесь у меня контракт на год. После этого может случиться все, что угодно. Я вполне могу остаться еще на два года. Или на четыре года. Подготовить команду к еще одному чемпионату мира.

Я подписал контракт на один год, потому что посчитал, что так было правильно. Но я очень счастлив здесь, – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
logoРеал Мадрид
logoЧМ-2026
logoСборная Италии по футболу
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
Арриго Сакки
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»
1вчера, 15:38
Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»
62вчера, 08:12
Главные новости
Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
1 минуту назад
Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»
114 минут назад
Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»
639 минут назад
Ямаль, Салах, Холанд, Хакими, Мбаппе – кого возьмете в Основе ЛЧ? Всех не получится
40 минут назадТесты и игры
Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
947 минут назад
Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)
102сегодня, 09:32
Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»
20сегодня, 09:17
Сергей Ташуев: «Без еврокубков мы варимся в собственном соку – это главная проблема, непонятен наш уровень. Сборная КХЛ россиянам НХЛ уступила 3:15, а говорят, что КХЛ хороший турнир»
25сегодня, 09:03
Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
71сегодня, 08:57
Мбаппе опоздал на 2 минуты на сегодняшнюю тренировку «Реала»
45сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
11 минут назад
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
220 минут назад
Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
23 минуты назад
Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»
437 минут назад
Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»
757 минут назад
Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»
9сегодня, 09:21
Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
3сегодня, 09:13
«Акрон» сыграет с «Локомотивом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче против железнодорожников!
сегодня, 09:00Реклама
Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
2сегодня, 08:34
Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
5сегодня, 08:11