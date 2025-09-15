  • Спортс
  • В «Барсе» рассчитывают, что де Йонг сыграет против «Ньюкасла» в ЛЧ в четверг. Ранее хавбек получил повреждение запирательной мышцы в матче за Нидерланды
3

В «Барсе» рассчитывают, что де Йонг сыграет против «Ньюкасла» в ЛЧ в четверг. Ранее хавбек получил повреждение запирательной мышцы в матче за Нидерланды

Френки де Йонг может сыграть против «Ньюкасла» в матче Лиги чемпионов.

В четверг каталонский клуб отправится на выезд к «Ньюкаслу» в рамках 1-го тура общего этапа ЛЧ. 

Ранее стало известно, что полузащитник «блауграны» Френки де Йонг уехал из расположения сборной Нидерландов. Футболиста заменили в матче с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026 из-за дискомфорта в ягодичной мышце.

Де Йонг пропустил матч с «Валенсией» (6:0) в 4-м туре Ла Лиги

Как сообщает Marca, в понедельник Френки работал в группе с игроками, нагрузка которых была выше обычной: футболисты, выходившие в основе против «Валенсии», ограничились восстановительными упражнениями.

Если восстановление пройдет хорошо, де Йонг имеет шансы попасть в заявку на матч против «Ньюкасла». В «Барселоне» сохраняют позитивный настрой по этому поводу. 

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?3833 голоса
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЗдоровье
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФренки де Йонг
logoтравмы
logoСборная Нидерландов по футболу
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
