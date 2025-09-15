В «Барсе» рассчитывают, что де Йонг сыграет против «Ньюкасла» в ЛЧ в четверг. Ранее хавбек получил повреждение запирательной мышцы в матче за Нидерланды
Френки де Йонг может сыграть против «Ньюкасла» в матче Лиги чемпионов.
В четверг каталонский клуб отправится на выезд к «Ньюкаслу» в рамках 1-го тура общего этапа ЛЧ.
Ранее стало известно, что полузащитник «блауграны» Френки де Йонг уехал из расположения сборной Нидерландов. Футболиста заменили в матче с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026 из-за дискомфорта в ягодичной мышце.
Де Йонг пропустил матч с «Валенсией» (6:0) в 4-м туре Ла Лиги.
Как сообщает Marca, в понедельник Френки работал в группе с игроками, нагрузка которых была выше обычной: футболисты, выходившие в основе против «Валенсии», ограничились восстановительными упражнениями.
Если восстановление пройдет хорошо, де Йонг имеет шансы попасть в заявку на матч против «Ньюкасла». В «Барселоне» сохраняют позитивный настрой по этому поводу.
