В «Барсе» рассчитывают, что де Йонг сыграет против «Ньюкасла» в ЛЧ в четверг. Ранее хавбек получил повреждение запирательной мышцы в матче за Нидерланды

Френки де Йонг может сыграть против «Ньюкасла» в матче Лиги чемпионов.

В четверг каталонский клуб отправится на выезд к «Ньюкаслу » в рамках 1-го тура общего этапа ЛЧ.

Ранее стало известно , что полузащитник «блауграны» Френки де Йонг уехал из расположения сборной Нидерландов . Футболиста заменили в матче с Польшей (1:1) в отборе ЧМ-2026 из-за дискомфорта в ягодичной мышце.

Де Йонг пропустил матч с «Валенсией» (6:0) в 4-м туре Ла Лиги .

Как сообщает Marca, в понедельник Френки работал в группе с игроками, нагрузка которых была выше обычной: футболисты, выходившие в основе против «Валенсии», ограничились восстановительными упражнениями.

Если восстановление пройдет хорошо, де Йонг имеет шансы попасть в заявку на матч против «Ньюкасла». В «Барселоне» сохраняют позитивный настрой по этому поводу.