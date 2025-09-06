Де Йонг уехал из сборной Нидерландов. Хавбека «Барселоны» заменили в матче с Польшей из-за дискомфорта в ягодичной мышце
Френки де Йонг получил травму в сборной Нидерландов.
28-летний полузащитник был заменен на 83-й минуте матча с Польшей в квалификации ЧМ-2026 (1:1) из-за дискомфорта в ягодичной мышце.
В сборной Нидерландов сообщили, что футболист покинет команду и не сможет принять участие в игре с Литвой. Он вернется в расположение «Барселоны».
👉 Заменить Де Йонга в Фэнтези Ла Лиги / Создать команду в Фэнтези Ла Лиги
Нули России с Иорданией – как вам?23714 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Нидерландов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости