«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й

«Ливерпуль» – фаворит Лиги чемпионов-2025/26 по версии Opta.

По результатам 10 000 симуляций на суперкомпьютере Opta, команда Арне Слота имеет самые высокие шансы на победу в турнире – 20,4%.

Следом за «Ливерпулем » расположился «Арсенал » – 16%, а замкнул тройку действующий победитель ЛЧ «ПСЖ » (12,1%).

В топ-10 также попали: «Манчестер Сити » (8,4%), «Барселона » (8,4%), «Челси » (7%), «Реал Мадрид » (5,8%), «Бавария » (4,3%), «Интер » (3%), «Ньюкасл » (3%).

Во второй части рейтинга, состоящего из 20 команд (на общем этапе играют 36 клубов – Спортс’‘), расположились: «Бенфика » (1,7%), «Наполи » (1,4%), «Тоттенхэм » (1,1%), «Боруссия » Дортмунд (0,9%), «Брюгге» (0,9%), «Спортинг» (0,8%), «Байер» (0,7%), «Атлетико» (0,6%), «Ювентус » (0,6%) и «Аталанта» (0,6%).