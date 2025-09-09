«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ-2025/26 по версии суперкомпьютера Opta, «Арсенал» и «ПСЖ» – в тройке, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 7-й, «Бавария» – 8-я, «Ювентус» – 19-й
«Ливерпуль» – фаворит Лиги чемпионов-2025/26 по версии Opta.
По результатам 10 000 симуляций на суперкомпьютере Opta, команда Арне Слота имеет самые высокие шансы на победу в турнире – 20,4%.
Следом за «Ливерпулем» расположился «Арсенал» – 16%, а замкнул тройку действующий победитель ЛЧ «ПСЖ» (12,1%).
В топ-10 также попали: «Манчестер Сити» (8,4%), «Барселона» (8,4%), «Челси» (7%), «Реал Мадрид» (5,8%), «Бавария» (4,3%), «Интер» (3%), «Ньюкасл» (3%).
Во второй части рейтинга, состоящего из 20 команд (на общем этапе играют 36 клубов – Спортс’‘), расположились: «Бенфика» (1,7%), «Наполи» (1,4%), «Тоттенхэм» (1,1%), «Боруссия» Дортмунд (0,9%), «Брюгге» (0,9%), «Спортинг» (0,8%), «Байер» (0,7%), «Атлетико» (0,6%), «Ювентус» (0,6%) и «Аталанта» (0,6%).
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta Analyst
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости