Левандовски о фаворитах ЛЧ: «Клубы АПЛ тратят огромные деньги на игроков, у которых ни одного хорошего сезона – они среди претендентов. Есть еще «Реал», «Барселона», «ПСЖ»
Роберт Левандовски высказался о тратах клубов АПЛ.
Форвард «Барселоны», рассуждая о фаворитах Лиги чемпионов, оценил шансы английских клубов, потративших большие суммы в летнее трансферное окно.
«Они тоже среди фаворитов, но ведь есть еще «Реал», «Барселона», «ПСЖ»… В АПЛ тратят очень много. Сами посудите: они покупают игроков за огромные деньги, даже если у тех нет и одного хорошего сезона.
Ты молодой, забил десять голов за полгода – и какой-нибудь клуб заплатит 60 или 70 миллионов. Раньше нужно было чего-то добиться. Но никогда не знаешь, оправдает ли заплаченная цена то качество, на которое рассчитывают», – сказал нападающий «Барселоны».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Sunday Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости