  • Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»
24

Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»

Франсис Кахигао высказался о тратах «Спартака» на трансферы.

«В первую очередь, когда пришел сюда было очевидно, что нам нужно инвестировать в команду, нам нужно улучшить уровень команды. Если у нас амбиции победить, быть успешными, то нам нужно инвестировать.

Есть команды, которые, возможно, делают это по-другому, которые, возможно, работали по-другому 13, 14, 15 лет, воспитывая игроков. И это тоже хороший способ, если у них есть время, чтобы это сделать.

В случае со «Спартаком», извините меня, если я ошибаюсь, но «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год. Для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. «Лукойл» и совет директоров оказывают мощную поддержку, их вовлеченность невероятно высокая», – сказал спортивный директор красно-белых. 

