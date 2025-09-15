  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
5

Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»

Франсис Кахигао отметил, что в составе «Спартака» не хватает воспитанников.

«Если быть честным, мы можем посмотреть на «Спартак» и увидеть, что у нас не так много талантов, которые выросли в системе клуба и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития, но пока ситуация иная.

Но и, конечно, нужно сбалансировать этот путь с помощью конкуренции», – сказал спортивный директор красно-белых Кахигао.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?595 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoФрансис Кахигао
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
детский футбол
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кахигао про Жедсона и Ливая: «Цены сумасшедшие на форвардов и хавбеков «бокс-ту-бокс». У Фернандеша было предложение из АПЛ, но «Спартак» заполучил его в том числе за счет бонусов»
3513 сентября, 09:43
Кахигао о Максименко: «Ведем с ним переговоры о продлении. Мы довольны Александром и хотим, чтобы он остался в «Спартаке» надолго»
6313 сентября, 06:35
Кахигао о «Спартаке»: «Мы хотим видеть футболистов, которые хотят играть за клуб. Дуарте и Мангаш не хотели. Сейчас наша защита усилилась»
4812 сентября, 15:54
Кахигао о трансферах в «Спартаке»: «Ненавижу переплачивать за игроков, как и за овощи в магазине. Рынок сильно раздут»
6012 сентября, 12:28
Главные новости
Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
314 минут назад
Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)
1029 минут назад
Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»
832 минуты назад
Черчесов об ужесточении лимита: «Пожелание – не делать обязательным количество россиян на поле. Неправильно ставить игрока в состав только из-за определенного паспорта»
939 минут назад
Тренировка «Реала» из-за допинг-контроля началась на час позже. В клубе возмущены, что это произошло перед матчем ЛЧ, и обвинили Ла Лигу – она отрицает причастность (As)
42сегодня, 14:18
Абидаль опроверг информацию о своей смерти после повторной пересадки печени: «Я жив и здоров, нахожусь рядом с семьей. Некоторые слухи нельзя распространять»
2сегодня, 14:10
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
59сегодня, 14:00Live
Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»
52сегодня, 13:54
Пономарев об ошибке Акинфеева: «Яшин так никогда не делал. Они у Максименко, что ли, все это перенимают? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной – выбивай в поле»
45сегодня, 13:53
Ко всем новостям
Последние новости
Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»
3 минуты назад
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
15 минут назад
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
622 минуты назад
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
524 минуты назад
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
49 минут назад
«Панатинаикос» уволил Виторию. Экс-тренер «Спартака» работал меньше года
555 минут назад
Шахин возглавил «Истанбул». Контракт – до 2028 года
сегодня, 14:22Фото
Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»
5сегодня, 14:17
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
сегодня, 13:45Live
Гайич о судействе в РПЛ: «Уровень везде одинаковый, ошибки – часть футбола. Я не понимаю трактовки игры рукой в штрафной, для меня в матче с «Краснодаром» был пенальти»
15сегодня, 13:16