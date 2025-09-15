Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»

Франсис Кахигао отметил, что в составе «Спартака» не хватает воспитанников.

«Если быть честным, мы можем посмотреть на «Спартак » и увидеть, что у нас не так много талантов, которые выросли в системе клуба и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития, но пока ситуация иная.

Но и, конечно, нужно сбалансировать этот путь с помощью конкуренции», – сказал спортивный директор красно-белых Кахигао .