Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
Франсис Кахигао отметил, что в составе «Спартака» не хватает воспитанников.
«Если быть честным, мы можем посмотреть на «Спартак» и увидеть, что у нас не так много талантов, которые выросли в системе клуба и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития, но пока ситуация иная.
Но и, конечно, нужно сбалансировать этот путь с помощью конкуренции», – сказал спортивный директор красно-белых Кахигао.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
