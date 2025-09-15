Хавбек «Балтики» Петров про 0:0 с «Зенитом»: «Для гола не хватило немного хладнокровия. Эмоционально подходили к моментам»

Хавбек «Балтики» Максим Петров оценил ничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

«В начале игры мы должны были много прессинговать, и у нас это хорошо получалось. Мы забрали очень много мячей на чужой половине поля и провели хорошие атаки.

Чего нам не хватило для гола? Наверное, немножко хладнокровия. Чуть‑чуть эмоционально подходили к моментам, которые создавали», — сказал Петров .