Хавбек «Балтики» Петров про 0:0 с «Зенитом»: «Для гола не хватило немного хладнокровия. Эмоционально подходили к моментам»
Хавбек «Балтики» Максим Петров оценил ничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.
«В начале игры мы должны были много прессинговать, и у нас это хорошо получалось. Мы забрали очень много мячей на чужой половине поля и провели хорошие атаки.
Чего нам не хватило для гола? Наверное, немножко хладнокровия. Чуть‑чуть эмоционально подходили к моментам, которые создавали», — сказал Петров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
