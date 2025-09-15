Газзаев о «Балтике» и 0:0 с «Зенитом»: «Для команды Талалаева нет авторитетов! Показывают прочную игру, виден свой стиль»

Валерий Газзаев оценил ничью «Балтики» с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

«Абсолютно равная игра, в которой «Балтика» показала запредельную самоотдачу. Команда показывает прочную игру и не проигрывает в 8 матчах. Для нее нет авторитетов!

Безусловно, в этом огромная заслуга Талалаева. Тренеру удалось сплотить коллектив, нацелить и требовать от него результат. На протяжении всех матчей этого сезона у команды виден свой стиль», — сказал бывший тренер ЦСКА.