Газзаев о «Балтике» и 0:0 с «Зенитом»: «Для команды Талалаева нет авторитетов! Показывают прочную игру, виден свой стиль»
Валерий Газзаев оценил ничью «Балтики» с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.
«Абсолютно равная игра, в которой «Балтика» показала запредельную самоотдачу. Команда показывает прочную игру и не проигрывает в 8 матчах. Для нее нет авторитетов!
Безусловно, в этом огромная заслуга Талалаева. Тренеру удалось сплотить коллектив, нацелить и требовать от него результат. На протяжении всех матчей этого сезона у команды виден свой стиль», — сказал бывший тренер ЦСКА.
