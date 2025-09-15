  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зениту» будет тяжело бороться за чемпионство с легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле». Стипиди о петербуржцах
15

«Зениту» будет тяжело бороться за чемпионство с легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле». Стипиди о петербуржцах

Павел Стипиди считает, что «Зениту» трудно будет бороться за чемпионство в РПЛ.

В воскресенье сине-бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре.

– По большому счету, по моему мнению, «Зенит» унес ноги. Я не слепой и не говорю, что «Балтика» имела какое-то обилие моментов. Игра шла очень тяжелая для обеих команд – и те, и другие хотели выиграть. И то, что «Балтика» не уступила самому-самому гранду российского футбола, о чем-то же говорит, правда?

– У «Зенита» какой сейчас футбол?

– По-моему, никакого. Питерцам будет очень тяжело бороться за чемпионство с теми легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле.

– Куда пропал Жерсон?

– Вот и я не знаю. Помните, я сказал, что не понимаю, что он за футболист? То хочет перейти, то не хочет, то хочет еще куда-то, то его хотят куда-то… Я вам сказал, что придет время и мы вообще не будем знать, где этот Жерсон. Если бы он был на поле в Калининграде, мы бы его тоже не видели. Только один Глушенков там что-то пытался сделать – и все.

– У Мостового тоже мало что получалось.

– Трудно, чтобы получалось у одного-двух футболистов, когда остальная команда занимается непонятно чем. Тем более против «Балтики», которая жесткая, неуступчивая, все время прессингует, не дает опомниться. 

Я был поражен: в первом тайме, чтобы перейти в атаку, «Зенит» использовал только длиннющие передачи вперед, а иначе никак не мог. О чем это говорит? Считаю, что о классе тренера «Балтики». Наверное, это была самая стоящая игра «Балтики» в текущем сезоне, хоть она и не победила в этом матче. Но на фоне «Зенита» Талалаев ярче всего продемонстрировал свою профпригодность как тренера команды Премьер-лиги.

– Это был первый матч после паузы на матчи сборных…

– Вы как с языка у меня сняли! Обязательно найдут причины, по которым зенитовцы играли плохо. В сборные уезжали, перелеты совершали, еще что-то. На этот счет есть поговорка, что плохому танцору всегда что-то мешает.

– Что, если бы сыграл Вендел?

– Уверен, ничего бы особо не изменилось. Только падал бы Вендел, просил бы штрафные, надеясь, что они что-то там заработают. Все, больше ничего, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт уик-энд»
logoЗенит
logoБалтика
logoВендел
Павел Стипиди
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак про 0:0 с «Балтикой»: «Атакующие действия «Зенита» сегодня, конечно… Не получилось у нас в атаке. Нужно приводить в общий тонус игроков, тех, кто вернулся из сборных, им сложно»
30вчера, 19:59
Вратарь «Зенита» Адамов о 0:0 с «Балтикой»: «Слава богу, что не пропустили. Все расстроены, потому что не удалось взять три очка»
17вчера, 17:55
Семак о заменах «Зенита» в перерыве: «Перестроения не было – просто Мостовой не попал в игру, от Лусиано ждали большего. Переходы, длинные атаки, подборы – здесь не хватало игрока»
40вчера, 16:56
Главные новости
«Динамо» отказалось от розыгрыша в своей штрафной – практически не было обрезов, и «Спартак» не мог накрывать». Кобелев об игре бело-голубых
529 минут назад
Поражение ЦСКА и нули «Зенита», крах «МЮ» в дерби, победа «Ливерпуля» на 95-й, 6:0 от «Барсы», золото Угуева и Мельниковой, Германия выиграла Евробаскет, Федотов обменян в «Коламбус» и другие новости
2сегодня, 04:10
Митрофанов посетит встречу глав федераций-членов УЕФА 25 сентября
13сегодня, 03:27
«Ферминатор». «Барса» о дубле Фермина в матче с «Валенсией»
16сегодня, 03:15Фото
Круговой об ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»: «Не нужно делать акцент на Игоре – все ошибаются, это футбол»
13сегодня, 02:42
Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти (35) в чемпионате Англии
7сегодня, 02:29
У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»
15сегодня, 01:56
Проверьте, как вы разбираетесь в европейском футболе – в Пикере Спортса’’ в телеграме
вчера, 23:00Тесты и игры
«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили
92вчера, 21:48
Флик про 6:0 с «Валенсией»: «Барселона» сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка. Все бились и получали удовольствие на поле»
26вчера, 21:34
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
13 минут назад
Фермин о 6:0 с «Валенсией»: «Барса» на верном пути и должна продолжать в том же духе: двигаться вперед интенсивно и скромно»
143 минуты назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
55сегодня, 04:59
Титов о Хаджи: «Не стало самого светлого человека из моего прошлого и настоящего. Он говорил, что жил в настоящем «Спартаке»
3сегодня, 04:54
40-летний Модрич – самый возрастной хавбек с голом в Серии А. Рекорд Лидхольма длился 64 года
4сегодня, 04:22
Литвинов о 2:2 с «Динамо»: «Спартак» должен больше работать над целостностью игры»
9сегодня, 03:55
«Динамо» получит за Карраскаля второй транш от «Фламенго» в 2026 году
сегодня, 03:40
Лапочкин об удаления Гайича: «Удар наотмашь локтем в кадык – это агрессия. У нас игра называется футбол – канал «Боец» на другой кнопке»
18сегодня, 02:56
Осинькин о 0:2 с «Крыльями»: «Сочи» играет очень медленно. Команда только формируется»
1сегодня, 02:14
Газзаев о «Балтике» и 0:0 с «Зенитом»: «Для команды Талалаева нет авторитетов! Показывают прочную игру, виден свой стиль»
4сегодня, 01:44