«Зениту» будет тяжело бороться за чемпионство с легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле». Стипиди о петербуржцах

Павел Стипиди считает, что «Зениту» трудно будет бороться за чемпионство в РПЛ.

В воскресенье сине-бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре.

– По большому счету, по моему мнению, «Зенит» унес ноги. Я не слепой и не говорю, что «Балтика » имела какое-то обилие моментов. Игра шла очень тяжелая для обеих команд – и те, и другие хотели выиграть. И то, что «Балтика» не уступила самому-самому гранду российского футбола, о чем-то же говорит, правда?

– У «Зенита» какой сейчас футбол?

– По-моему, никакого. Питерцам будет очень тяжело бороться за чемпионство с теми легионерами, которые стоят, как чугунный мост, но ничего не показывают на поле.

– Куда пропал Жерсон?

– Вот и я не знаю. Помните, я сказал, что не понимаю, что он за футболист? То хочет перейти, то не хочет, то хочет еще куда-то, то его хотят куда-то… Я вам сказал, что придет время и мы вообще не будем знать, где этот Жерсон. Если бы он был на поле в Калининграде, мы бы его тоже не видели. Только один Глушенков там что-то пытался сделать – и все.

– У Мостового тоже мало что получалось.

– Трудно, чтобы получалось у одного-двух футболистов, когда остальная команда занимается непонятно чем. Тем более против «Балтики», которая жесткая, неуступчивая, все время прессингует, не дает опомниться.

Я был поражен: в первом тайме, чтобы перейти в атаку, «Зенит» использовал только длиннющие передачи вперед, а иначе никак не мог. О чем это говорит? Считаю, что о классе тренера «Балтики». Наверное, это была самая стоящая игра «Балтики» в текущем сезоне, хоть она и не победила в этом матче. Но на фоне «Зенита » Талалаев ярче всего продемонстрировал свою профпригодность как тренера команды Премьер-лиги.

– Это был первый матч после паузы на матчи сборных…

– Вы как с языка у меня сняли! Обязательно найдут причины, по которым зенитовцы играли плохо. В сборные уезжали, перелеты совершали, еще что-то. На этот счет есть поговорка, что плохому танцору всегда что-то мешает.

– Что, если бы сыграл Вендел?

– Уверен, ничего бы особо не изменилось. Только падал бы Вендел , просил бы штрафные, надеясь, что они что-то там заработают. Все, больше ничего, – сказал бывший арбитр ФИФА.