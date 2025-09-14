Семак про 0:0 с «Балтикой»: «Атакующие действия «Зенита» сегодня, конечно… Не получилось у нас в атаке. Нужно приводить в общий тонус игроков, тех, кто вернулся из сборных, им сложно»

Сергей Семак отметил неудачную игру «Зенита» против «Балтики» (0:0) в атаке.

«Игра, как и предполагалось, была очень эмоциональной, было много борьбы, длинных передач, подборов, мало голевых моментов.

Думаю, что «Балтика » сыграла хорошо, так, как она играет, в свою силу, использовала свои сильные качества: длинные передачи, подбор, давление. Мы, в свою очередь, очень часто ошибались в простых ситуациях, и наши атакующие действия сегодня, конечно… Не получилось у нас в атаке.

Многое не получалось – где-то не хватало скорости, не хватало качества. В общем, думаю, не самая лучшая наша игра. Будем готовиться к следующему матчу.

К сожалению, нам нужно приводить в общий тонус, общий баланс наших игроков, тех, кто приехал, вернулся из сборных, потому что им очень сложно. Но они молодцы», – сказал главный тренер «Зенита ».