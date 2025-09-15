  • Спортс
  • Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
29

Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу

КДК РФС рассмотрит скандирования фанатов «Балтики» в адрес «Зенита».

Вчера команды сыграли вничью в Калининграде (0:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ. В середине первого тайма фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» после падения Николая Титкова в штрафной в борьбе с Дугласом Сантосом.

На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрено скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес «Зенита» во время игры, сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в пятницу.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
