Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу

КДК РФС рассмотрит скандирования фанатов «Балтики» в адрес «Зенита».

Вчера команды сыграли вничью в Калининграде (0:0) в матче 8-го тура Мир РПЛ . В середине первого тайма фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» после падения Николая Титкова в штрафной в борьбе с Дугласом Сантосом.

На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрено скандирование болельщиками «Балтики» оскорбительных выражений в адрес «Зенита » во время игры, сообщил председатель комитета Артур Григорьянц .

Заседание КДК РФС состоится в пятницу.