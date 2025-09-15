Кудашова могут уволить с поста тренера «Динамо». Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне (Артур Хайруллин)

Алексея Кудашова могут уволить с поста главного тренера «Динамо».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года.

Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26. Сегодня команда уступила «Барысу» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не особо в это верилось, но, по моей информации, в ближайшие время Алексея Кудашова действительно могут уволить с поста главного тренера «Динамо», – написал Хайруллин.

Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»