Кудашова могут уволить с поста тренера «Динамо». Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне (Артур Хайруллин)
Алексея Кудашова могут уволить с поста главного тренера «Динамо».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Напомним, Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо» с апреля 2021 года.
Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26. Сегодня команда уступила «Барысу» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Не особо в это верилось, но, по моей информации, в ближайшие время Алексея Кудашова действительно могут уволить с поста главного тренера «Динамо», – написал Хайруллин.
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
