  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)
102

Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)

Алексей Батраков привлек внимание «Барселоны».

По данным Metaratings, спортивный менеджмент «блауграны» следит за 20-летним полузащитником «Локомотива» и высоко оценивает потенциал игрока.

Утверждается, что кандидатура Батракова входит в шорт-лист каталонского клуба. Официальных контактов «Барселоны» ни с железнодорожниками, ни с представителями россиянина пока не было.

Батраков – воспитанник «Локомотива». На счету хавбека 26 голов и 12 результативных передач в 54 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 млн евро.

В этом сезоне Алексей забил 8 голов в 8 матчах Мир РПЛ и сделал 2 ассиста – он лучший бомбардир лиги на данный момент. Его подробная статистика – здесь.

Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев заявлял, что в контракте Батракова есть опция выкупа иностранным клубом за сумму в 20 млн евро, которая начнет действовать в 2026 году.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЛокомотив
деньги
logoБарселона
logoЛа Лига
Владимир Кузьмичев
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«За Батракова и Кисляка должны по 25 млн евро платить в Европе. Они и на фоне Головина прекрасно смотрятся, если брать матч с Катаром в сборной». Масалитин об игроках ЦСКА и «Локо»
1311 сентября, 12:31
Агент Батракова опроверг возможный трансфер в «Бешикташ»: «Турецкие клубы не рассматриваем в ближайшем будущем»
94 сентября, 13:34
Батракова не продали в «Аль-Иттихад» за 30 млн евро. Саудовцы были готовы дать хавбеку «Локомотива» 5 млн в год (Metaratings)
17728 августа, 07:55
Агент Батракова: «Скауты «Ман Сити» анализируют Алексея, это не секрет. До разговоров об интересе или до оффера еще далековато»
3817 августа, 13:18
Агент Батракова: «Локомотив» не продаст лучшего игрока даже за баснословную сумму. Есть надежда вернуться на лидирующие позиции. Следующим летом появятся отступные»
4017 августа, 11:33
Главные новости
Дзюба о поединке со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
1 минуту назад
Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»
114 минут назад
Гайич о религии: «В Сербии, если ты семейный человек – значит, верующий. Сейчас учу дочку, что перед сном обязательно надо перекреститься»
639 минут назад
Ямаль, Салах, Холанд, Хакими, Мбаппе – кого возьмете в Основе ЛЧ? Всех не получится
40 минут назадТесты и игры
Ташуев об ужесточении лимита: «У нас сейчас неплохое поколение футболистов, зачем ломать хорошее? В СССР была поговорка «ломать – не строить»
947 минут назад
Карло Анчелотти: «Реал» – единственная команда, которую я мог бы тренировать после Бразилии. Но этого не произойдет, думаю»
6сегодня, 09:40
Тренер «Зенита» Оливейра: «Прошлый сезон должен был стать нашим – если бы не «Краснодар», выиграли бы РПЛ с запасом. Ощущение, что мы отплатили за предыдущие победы»
20сегодня, 09:17
Сергей Ташуев: «Без еврокубков мы варимся в собственном соку – это главная проблема, непонятен наш уровень. Сборная КХЛ россиянам НХЛ уступила 3:15, а говорят, что КХЛ хороший турнир»
25сегодня, 09:03
Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
71сегодня, 08:57
Мбаппе опоздал на 2 минуты на сегодняшнюю тренировку «Реала»
45сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
11 минут назад
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
220 минут назад
Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
23 минуты назад
Билеты на домашние матчи «Кайрата» в ЛЧ стоят от 4 588 до 38 235 рублей. В Казахстане пройдут игры с «Реалом», «Олимпиакосом», «Брюгге» и «Пафосом»
437 минут назад
Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»
757 минут назад
Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»
9сегодня, 09:21
Вратарь «Кайрата» Анарбеков сломал челюсть в игре чемпионата Казахстана и пропустит старт ЛЧ. Он вывел команду в общий этап тремя сэйвами пенальти
3сегодня, 09:13
«Акрон» сыграет с «Локомотивом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче против железнодорожников!
сегодня, 09:00Реклама
Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
2сегодня, 08:34
Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
5сегодня, 08:11