Батраков интересен «Барсе». Хавбек входит в шорт-лист каталонцев, контактов с ним и «Локо» пока не было (Metaratings)

Алексей Батраков привлек внимание «Барселоны».

По данным Metaratings, спортивный менеджмент «блауграны» следит за 20-летним полузащитником «Локомотива» и высоко оценивает потенциал игрока.

Утверждается, что кандидатура Батракова входит в шорт-лист каталонского клуба. Официальных контактов «Барселоны» ни с железнодорожниками, ни с представителями россиянина пока не было.

Батраков – воспитанник «Локомотива». На счету хавбека 26 голов и 12 результативных передач в 54 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 млн евро.

В этом сезоне Алексей забил 8 голов в 8 матчах Мир РПЛ и сделал 2 ассиста – он лучший бомбардир лиги на данный момент. Его подробная статистика – здесь .

Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев заявлял, что в контракте Батракова есть опция выкупа иностранным клубом за сумму в 20 млн евро, которая начнет действовать в 2026 году.