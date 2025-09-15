84

Депутат Госдумы Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях

В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны. Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей.

И зачем мы их (зарубежных исполнителей) «пиарим»? Наша задача – развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия – хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться», – сказал Колунов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Государственная дума
Политика
музыка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»
712 сентября, 07:52
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
8311 сентября, 13:17
Депутат Терюшков про дело Смолова: «За дефицит словарного запаса, вседозволенность, игнорирование норм придется подумать над своими ошибками. На чужих футболисты не учатся»
1611 сентября, 09:59
Главные новости
Чемпионат мира по волейболу-2025. Куба обыграла Колумбию, Болгария против Словении, США встретятся с Португалией, другие матчи
1сегодня, 06:20
Лешуков и Стояновский, Макрогузова и Шевцова стали победителями чемпионата России по пляжному волейболу
вчера, 21:26
Чемпионат мира по волейболу-2025. Франция обыграла Южную Корею, Бразилия победила Китай, другие результаты
8вчера, 16:28
Чемпионат мира по волейболу-2025. США обыграли Колумбию, Куба уступила Португалии, Польша победила Румынию, другие результаты
813 сентября, 15:15
Чемпионат мира по волейболу-2025. Филиппины проиграли Тунису
12 сентября, 15:08
Италия впервые с 2002 года выиграла женский чемпионат мира по волейболу
7 сентября, 16:24
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). Италия в финале обыграла Турцию на тай-брейке, Бразилия одолела Японию в матче за бронзу
567 сентября, 14:47
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/2 финала. Япония проиграла Турции, Италия на тай-брейке одолела Бразилию
306 сентября, 15:08
Чемпионат мира по волейболу-2025 (жен). 1/4 финала. Бразилия одолела Францию, США уступили Турции и другие результаты
64 сентября, 15:31
Дегтярев об Играх Александра Невского: «Впервые пробуем проводить в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег»
234 сентября, 13:11
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость