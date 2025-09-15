Депутат Госдумы Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях

В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны. Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей.

И зачем мы их (зарубежных исполнителей) «пиарим»? Наша задача – развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия – хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться», – сказал Колунов.