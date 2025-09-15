  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года
13

ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года

ФИФА объединила сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных.

Со следующего сезона сентябрьская и октябрьская международные паузы будут объединены в один перерыв длительностью около трех недель, следует из расписания на официальном сайте ФИФА. При этом ноябрьская пауза останется в прежнем виде.

Ранее сообщалось, что в течение этого периода каждая сборная сыграет до четырех матчей вместо нынешних двух.

В 2026 году первая осенняя международная пауза продлится с 21 сентября по 6 октября. Новое расписание будет действовать как минимум до 2030 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу
logoФИФА
календарь
logoСборная Испании по футболу
logoвысшая лига Нидерланды
logoвысшая лига Португалия
logoсерия А Италия
logoСборная России по футболу
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoСборная Аргентины по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Италии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Я уже не могу даже высмеивать «МЮ». Морган про 0:3 в дерби
3 минуты назад
Турнир, объединяющий 43 колледжа по всей России
16 минут назадСпецпроект
Тренер «Зенита» Оливейра о Жерсоне: «Неправда, что он не хочет здесь играть, просто у него такое выражение лица. Он приехал после кучи игр, остался без отпуска – его нужно хорошо восстановить»
318 минут назад
Геркус про Станковича: «Немного раздражает. Одно дело, если бы он показывал здесь невероятный футбол: ну вот такой человек эмоциональный, зато смотрите. А тут «зато» не сказать»
750 минут назадВидео
Руни об «МЮ» против «Сити»: «Магуайр должен быть в старте, нам не хватает лидерства. Я не видел страсти и желания – никто не совершил подкат, не получил желтую даже при 0:2, 0:3»
559 минут назад
Вингер «Ман Сити» Доку принял крещение после 3:0 с «МЮ» и двух ассистов: «Старая греховная сущность умирает, и христианин начинает жить с Богом. Для меня нет ничего важнее веры»
25сегодня, 11:12
Руководство «МЮ» поддерживает Аморима. Человек из окружения тренера считает это «невероятным» при таких результатах (Manchester Evening News)
47сегодня, 10:54
«Не играть против Израиля – значит не поехать на ЧМ. Италия сочувствует детям и невинным жителям в Палестине, но мы граждане мира». Глава FIGC о матчах с израильтянами
28сегодня, 10:46
Дзюба про бой со Смоловым: «Всем очевидно, кто бы выиграл в первом раунде. Без шансов для Федора»
28сегодня, 10:39
Тренер «Зенита» Оливейра о мотивации: «Когда один состав берет много трофеев подряд, игроки теряют способность показать не 100, а 110%. Поэтому нужно иногда добавлять свежую кровь»
7сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Лещенко о «Динамо»: «Не вижу контакта Карпина с командой, очевидны внутренние проблемы. Надежды на чемпионство и призовые места уже не остается»
2 минуты назад
Первый тренер Чалова о ЦСКА: «Если бы он вернулся на годик, мог бы перезагрузиться. Клуб не купил нападающего, а Феде помогло бы возвращение в Россию»
513 минут назад
В школе Орска обвалилось футбольное поле. На паркинге под площадкой обрушился потолок, а за ним верхний грунт – образовалась дыра
328 минут назадФото
Агент Альвареса о «Ливерпуле»: «Никаких предложений не было, все слухи ложны. Хулиан полностью предан «Атлетико», клуб не хотел продавать его летом»
243 минуты назад
Шаронов про судейство в РПЛ: «К ВАР, стоп-кадрам я несерьезно отношусь. Футбол уже превращается не в спорт мужчин, а наступ, еще что-то куда-то задели и так далее»
146 минут назадВидео
На матч «Зенита» и «Ахмата» в Кубке назначен Шафеев. Игру «Спартака» с «Ростовом» обслужит Фролов, ЦСКА и «Балтики» – Целовальников
247 минут назад
«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Команде нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
сегодня, 11:00Реклама
Гайич о Москве: «Один из лучших городов мира, нам с семьей все нравится. Здесь найдешь все необходимое, а из Бордо надо было ехать в другой город или даже страну»
1сегодня, 10:56
Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
3сегодня, 10:29
КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»
13сегодня, 10:20