ФИФА объединила сентябрьскую и октябрьскую паузы на матчи сборных в одну трехнедельную с 2026 года

ФИФА объединила сентябрьский и октябрьский перерывы на матчи сборных.

Со следующего сезона сентябрьская и октябрьская международные паузы будут объединены в один перерыв длительностью около трех недель, следует из расписания на официальном сайте ФИФА . При этом ноябрьская пауза останется в прежнем виде.

Ранее сообщалось, что в течение этого периода каждая сборная сыграет до четырех матчей вместо нынешних двух.

В 2026 году первая осенняя международная пауза продлится с 21 сентября по 6 октября. Новое расписание будет действовать как минимум до 2030 года.