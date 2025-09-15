Конор передумал баллотироваться на пост президента Ирландии: «Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное»
Конор Макгрегор отказался от участия в президентских выборах.
«Тщательно обдумав и обсудив с семьей, я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было непростое решение, но на данный момент оно правильное», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
4 сентября Макгрегор призвал ирландцев поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
