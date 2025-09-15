Руководство «МЮ» поддерживает Аморима. Человек из окружения тренера считает это «невероятным» при таких результатах (Manchester Evening News)

Руководство «МЮ» по-прежнему доверяет Рубену Амориму.

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в 4-м туре АПЛ. Под руководством Аморима «МЮ» одержал лишь 8 побед в 31 матче АПЛ (26%), что является одним из трех худших результатов среди тренеров клуба.

Как сообщает Manchester Evening News, Аморим сохраняет поддержку со стороны руководства «Манчестер Юнайтед ». При этом один из представителей окружения португальца считает «невероятным», что положение тренера в клубе не находится под угрозой.

После 4 туров «МЮ» находится на 14-м месте в таблице АПЛ, набрав 4 очка. В следующем туре манкунианцы сыграют с «Челси» – игра пройдет на «Олд Траффорд» 20 сентября.