«Динамо» рассматривает Ротенберга и Билялетдинова на пост тренера. Кудашову, вероятно, дадут несколько матчей на исправление ситуации («СЭ»)

Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера «Динамо» в ближайшее время.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Алексею Кудашову, вероятно, дадут еще несколько матчей на исправление ситуации.

По данным издания, руководство клуба рассматривает несколько кандидатур, в числе которых фигурируют Роман Ротенберг и Зинэтула Билялетдинов. При этом переговоры с потенциальными сменщиками Кудашова еще не проводились.

Алексей Кудашов возглавляет московское «Динамо » с апреля 2021 года. Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26. Сегодня команда уступила «Барысу» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Роман Ротенберг ранее возглавлял СКА. В минувшее межсезонье он вошел в совет директоров «Динамо».

Зинэтула Билялетдинов уже работал тренером в «Динамо». Ранее он также возглавлял «Ак Барс».