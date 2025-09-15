Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Гаджимагомедов поборется за золото, Сидаков – за бронзу, албанец Валиев вышел в финал
Российский борец Гаджимагомедов поборется за золото на ЧМ, Сидаков – за бронзу.
15 сентября в вольной борьбе будут разыграны награды в четырех видах.
Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025
Загреб, Хорватия
Вольная борьба
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
До 57 кг
В финале встретятся Хан Чхонсон (КНДР) и Бекзат Алмаз Уулу (Кыргызстан)
До 74 кг
В финале встретятся Чермен Валиев (Албания) и Кота Такахаси (Япония)
Заурбек Сидаков (Россия) поборется за бронзу, соперник определится позже.
До 79 кг
В финале встретятся Йоргос Куюмцидис (Греция) и Леви Хайнс (США)
До 92 кг
В финале встретятся Аманулла Гаджимагомедов (Россия) и Трент Хидли (США)
Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
