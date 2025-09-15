Вольная борьба. Чемпионат мира-2025. Гаджимагомедов поборется за золото, Сидаков – за бронзу, албанец Валиев вышел в финал

Российский борец Гаджимагомедов поборется за золото на ЧМ, Сидаков – за бронзу.

15 сентября в вольной борьбе будут разыграны награды в четырех видах.

Чемпионат мира по спортивной борьбе-2025

Загреб, Хорватия

Вольная борьба

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

До 57 кг

В финале встретятся Хан Чхонсон (КНДР) и Бекзат Алмаз Уулу (Кыргызстан)

До 74 кг

В финале встретятся Чермен Валиев (Албания) и Кота Такахаси (Япония)

Заурбек Сидаков (Россия) поборется за бронзу, соперник определится позже.

До 79 кг

В финале встретятся Йоргос Куюмцидис (Греция) и Леви Хайнс (США)

До 92 кг

В финале встретятся Аманулла Гаджимагомедов (Россия) и Трент Хидли (США)

Расписание чемпионата мира по спортивной борьбе-2025 в Загребе