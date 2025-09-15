  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»
31

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Пеп Гвардиола рассказал, как побоялся поздороваться с Робертом Де Ниро.

– Вы когда-нибудь были в ступоре от встречи со знаменитостью, и если да, то с кем?

– Роберт Де Ниро, например. В прошлый раз, когда я был в Нью-Йорке, он был в метре от меня, и у меня не хватило смелости поздороваться с ним. Мне было так неловко. Я отчаянно хотел поздороваться и сказать: «Я вас обожаю». Я был смущен, боялся [что он спросит]: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Вот почему я этого не сделал. Я ничего не сказал.

– Он бы вас узнал, Пеп!

– Я не знаю, любит ли Роберт Де Ниро футбол, честно говоря, не знаю, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?1348 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал TNT Sports Football на Youtube
logoРоберт Де Ниро
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
кино
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» – фаворит общего этапа ЛЧ, на титул сразу 3 претендента, «Реал» вне топ-3. Расклады перед 1-м туром
3сегодня, 13:25Спецпроект
Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Все в «Ман Сити» играли как машины, были очень агрессивны. Холанд невероятен, играет лучше, чем в год требла»
12вчера, 19:54
Аморим про 0:3 с «Сити»: «МЮ» в процессе строительства и играл против тренера с 7 победами в АПЛ. Виноват я, а не игроки, никого из них не могу обвинить в недостатке усердия»
69вчера, 19:35
Главные новости
Умтити объявил о завершении карьеры в 31 год: «После напряженной карьеры с взлетами и падениями пришло время прощаться»
1716 минут назад
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
31 минуту назадТесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
6235 минут назадLive
Левандовски о Джоковиче: «Играет на топ-уровне в свои годы, много работает. Если бы Роналду и Месси не было рядом последние 15 лет, у меня было бы больше титулов, может»
938 минут назад
Канчельскис об удалении Станковича: «В Европе бы он себя так не вел. Руководители «Спартака» же все видят. Или им все равно, что происходит? Будто они живут отдельно от команды»
1153 минуты назад
Шмейхель про «МЮ» при Амориме: «Команда никуда не продвинулась. Стоит задуматься об изменениях, чтобы футболисты играли так, как умеют, перейти на 4 защитника»
13сегодня, 15:25
Франсис Кахигао: «Спартак» выиграл чемпионат лишь раз за 21 год – для лучшего клуба в истории России это недостаточно хорошо. Если у нас амбиции побеждать, то нужно инвестировать»
24сегодня, 15:22
Беллингем и Камавинга попали в заявку «Реала» на матч с «Марселем» в ЛЧ. Они еще не играли в этом сезоне из-за травм
5сегодня, 15:11
Умтити «категорически отказался» продолжать карьеру в РПЛ. Экс-защитником «Барсы» интересовались несколько клубов из России (Sport24)
22сегодня, 14:56
Алонсо о жалобе на судей Ла Лиги в ФИФА: «Реал» имеет право защищать свои интересы»
13сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Пол Окенфолд о России: «Мне нравится быть здесь, я люблю людей. Я был на ЧМ-2018, все было потрясающим. Хотел бы, чтобы Россия вышла в полуфинал»
12 минут назад
Чемпионат Италии. «Комо» примет «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
9415 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
21 минуту назадLive
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Если ужесточается лимит, надо вводить балансирующие меры, связанные с зарплатами российских игроков. Потолок – одна из них»
336 минут назад
Агент Батракова об интересе «Барсы»: «Не удивлюсь, если Алексей в шорт-листе. Контактов пока не было. Если будет предложение – от такого не отказываются»
753 минуты назад
Гайич о книгах: «В школе изучали «Евгения Онегина», «Преступление и наказание», «Анну Каренину». Купил книгу на русском, пока до прочтения не дошел, это следующий шаг в познании языка»
2сегодня, 15:10
Губерниев о поведении Станковича: «Деяну кота нужно завести – его урчание психотерапевтический эффект окажет. Но это не поможет с тем, что его скоро выгонят»
12сегодня, 15:03
Орлов про 0:0 с «Балтикой»: «Игры у «Зенита» пока нет, все дается с трудом. Слишком много потерь мяча, особенно у Глушенкова. Вендел и Жерсон − серьезная потеря для середины поля»
10сегодня, 15:01
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
6сегодня, 14:37
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
1сегодня, 14:36