Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Пеп Гвардиола рассказал, как побоялся поздороваться с Робертом Де Ниро.

– Вы когда-нибудь были в ступоре от встречи со знаменитостью, и если да, то с кем?

– Роберт Де Ниро, например. В прошлый раз, когда я был в Нью-Йорке, он был в метре от меня, и у меня не хватило смелости поздороваться с ним. Мне было так неловко. Я отчаянно хотел поздороваться и сказать: «Я вас обожаю». Я был смущен, боялся [что он спросит]: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Вот почему я этого не сделал. Я ничего не сказал.

– Он бы вас узнал, Пеп!

– Я не знаю, любит ли Роберт Де Ниро футбол, честно говоря, не знаю, – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».