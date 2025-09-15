Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»
Пеп Гвардиола рассказал, как побоялся поздороваться с Робертом Де Ниро.
– Вы когда-нибудь были в ступоре от встречи со знаменитостью, и если да, то с кем?
– Роберт Де Ниро, например. В прошлый раз, когда я был в Нью-Йорке, он был в метре от меня, и у меня не хватило смелости поздороваться с ним. Мне было так неловко. Я отчаянно хотел поздороваться и сказать: «Я вас обожаю». Я был смущен, боялся [что он спросит]: «Ты кто такой? Вали отсюда!»
Вот почему я этого не сделал. Я ничего не сказал.
– Он бы вас узнал, Пеп!
– Я не знаю, любит ли Роберт Де Ниро футбол, честно говоря, не знаю, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: канал TNT Sports Football на Youtube
