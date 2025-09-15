«Динамо» проиграло 4 из 5 матчей в сезоне. Команда Кудашова уступила «Барысу» – 2:5
«Динамо» Москва проиграло 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26.
Сегодня команда тренера Алексея Кудашова уступила «Барысу» (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В следующем матче, 20 сентября, «Динамо» Москва сыграет против «Адмирала».
Для «Барыса» эта победа стала 3-й в 4 играх сезона. Нападающий команды Майк Веккионе набрал 4 (2+2) балла. 18 сентября клуб сыграет с «Металлургом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
