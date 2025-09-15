  • Спортс
  • Руни об «МЮ»: «Ситуация стала еще хуже, чем при тен Хаге. Болельщики уходили с матча с «Ман Сити» – это мощный сигнал»
36

Руни об «МЮ»: «Ситуация стала еще хуже, чем при тен Хаге. Болельщики уходили с матча с «Ман Сити» – это мощный сигнал»

Уэйн Руни заявил, что «Манчестер Юнайтед» играет хуже, чем при Эрике тен Хаге.

В воскресенье команда Рубена Аморима проиграла «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в 4-м туре АПЛ.

«Ближе к концу игры я увидел, как болельщики «Манчестер Юнайтед» уходят. Было слышно, как как болельщики поют имя Аморима, но я думаю, что уход болельщиков – это мощный сигнал. Я думаю, они были очень разочарованы тем, что увидели. Трудно предположить, что будет дальше. 

Каковы наработки? Что мы видим такого, что могло бы помочь команде двигаться вперед? По-моему, после увольнения тен Хага в прошлом году и прихода Рубена мы часто слышим, как они планируют играть и как изменится ситуация. Я думаю, что если тренер честен с самим собой, то [признает], что ситуация стала еще хуже», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» в эфире The Wayne Rooney Show.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
