  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»
42

Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»

Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева лучшим тренером России.

Вчера «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре Мир РПЛ. Калининградцы не проигрывают в чемпионате с начала сезона.

«Зенит» еще свое возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда.

Здесь и сейчас Талалаев – тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения. Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный. Редкий умница!

Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда?» – сказал комментатор.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?230 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoЗенит
logoДмитрий Губерниев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Черчесов об ужесточении лимита: «Пожелание – не делать обязательным количество россиян на поле. Неправильно ставить игрока в состав только из-за определенного паспорта»
3 минуты назад
Абидаль опроверг информацию о своей смерти после повторной пересадки печени: «Я жив и здоров, нахожусь рядом с семьей. Некоторые слухи нельзя распространять»
239 минут назад
Тренировка «Реала» из-за допинг-контроля началась на час позже. В клубе возмущены, что это произошло перед матчем ЛЧ, и обвинили Ла Лигу – она отрицает причастность (As)
3642 минуты назад
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
49 минут назадТесты и игры
Первая лига. «Урал» в гостях у «Уфы», «Факел» сыграет с «Родиной»
5749 минут назадLive
Пономарев об ошибке Акинфеева: «Яшин так никогда не делал. Они у Максименко, что ли, все это перенимают? Нельзя разыгрывать мяч в штрафной – выбивай в поле»
3656 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра об Энрике: «Очень сильный футболист, может стать лучше Малкома. Ждем от него яркий футбол. Все сложно адаптировались, только Клаудиньо засверкал сразу»
2сегодня, 13:47
Левандовски о Ямале: «В 15 лет он делал что хотел против опытного защитника на тренировке. Никогда не видел такого таланта в таком возрасте»
5сегодня, 13:31
Кин об Амориме в «МЮ»: «Говорят, нужно дать тренеру время, но мы должны видеть звоночки. Слот пришел в «Ливерпуль» и выиграл АПЛ, «Тоттенхэм» прогрессирует с Франком»
16сегодня, 13:31
Алонсо о судействе в Ла Лиге и ЛЧ: «Мне одинаково комфортно. Не хочу, чтобы все говорили только об этом»
7сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кахигао о «Спартаке»: «У нас не так много талантов, которые выросли в системе и сейчас играют в первой команде. Это лучший путь для устойчивого развития»
12 минут назад
Орельен Тчуамени: «В «Реале» давление постоянно – мы должны выигрывать все титулы каждый сезон. Судьи ошибаются, как и мы – нужно двигаться дальше»
13 минут назад
«Панатинаикос» уволил Виторию. Экс-тренер «Спартака» работал меньше года
419 минут назад
Шахин возглавил «Истанбул». Контракт – до 2028 года
27 минут назадФото
Зампред Госдумы Жуков о «Спартаке»: «Сможет побороться за чемпионство, учитывая силу состава. Осталась большая дистанция чемпионата, может быть всякое»
532 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
сегодня, 13:45Live
Гайич о судействе в РПЛ: «Уровень везде одинаковый, ошибки – часть футбола. Я не понимаю трактовки игры рукой в штрафной, для меня в матче с «Краснодаром» был пенальти»
11сегодня, 13:16
«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром». Приходите поддержать самарцев в домашнем кубковом матче!
сегодня, 13:00Реклама
Руни о Шешко против «Ман Сити»: «У него было не так много моментов. Казалось, что «МЮ» делал забросы в штрафную просто так»
2сегодня, 12:35
Лещенко о «Динамо»: «Не вижу контакта Карпина с командой, очевидны внутренние проблемы. Надежды на чемпионство и призовые места уже не остается»
17сегодня, 12:14