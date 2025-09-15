Губерниев о Талалаеве: «Тренер номер один в России здесь и сейчас – прекрасный методист, образованный, взгляд на футбол современный. Кто из грандов первым заберет его из «Балтики»?»
Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева лучшим тренером России.
Вчера «Балтика» сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре Мир РПЛ. Калининградцы не проигрывают в чемпионате с начала сезона.
«Зенит» еще свое возьмет, я не сомневаюсь. Сейчас гораздо интереснее то, какая команда из грандов откроет ящик Пандоры и заберет Талалаева из Калининграда.
Здесь и сейчас Талалаев – тренер номер один в стране. Он великолепен со всех точек зрения. Прекрасный методист, образованный, у лучших играл, с лучшими тренировал, взгляд на футбол современный. Редкий умница!
Вот кто будет из грандов первым, кто договорится и заберет Талалаева из Калининграда?» – сказал комментатор.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
