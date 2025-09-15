  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
4

КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»

В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.

«Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» проведет гостевой матч с «Адмиралом», «Авангард» сыграет с минским «Динамо», «Автомобилист» – с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» будет противостоять московскому «Динамо».

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoДинамо Минск
logoАдмирал
logoАвангард
результаты матчей
logoСибирь
logoАмур
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoБарыс
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Пашков о работе Кудашова в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»
8 минут назад
Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»
358 минут назад
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
3сегодня, 02:55
Уодделл о Федотове: «Иван добавит «Коламбусу» глубины во вратарской линии. Это было нашим приоритетом в межсезонье»
1сегодня, 02:15
Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»
вчера, 21:57
Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»
47вчера, 20:51
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
4вчера, 20:36
НХЛ проводит расследование в отношении тренера «Вашингтона» Лава, он отправлен в отпуск по решению команды
5вчера, 20:10
Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»
1вчера, 19:54
Ларионов о СКА: «Хорошая машина быстро набирает обороты, но иногда нужно где-то притормозить, сделать правильные ходы. Поработаем над этим, чтобы игра была более сбалансированной»
7вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Марченко про 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Все от нас зависит. «Ак Барс» не очень хорошо играл в своей зоне – начиная с меня, других защитников»
36 минут назад
Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»
148 минут назад
Разин о Толчинском и Бараке: «Знаете Лобановского? Он сказал, что у футболистов есть 3 стадии. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью – когда говорят, но не играют»
сегодня, 02:45
Экс-защитник «Лады» и «Нефтехимика» Волгин завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Красноярских Рысей» из МХЛ. У него 376 матчей в КХЛ
сегодня, 02:30
Коростелев о «Спартаке»: «Нам нужно по-мужицки сыграть следующую игру. Не будем списывать поражения на нагрузки, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов»
1вчера, 21:45
Козырев об 1:2 от ЦСКА: «У нас отсутствовала целостность игры, концовку 2-го периода провалили. С такой организованной командой нужно играть все 60 минут»
1вчера, 21:37
Жамнов об игре Порядина: «Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую»
2вчера, 21:25
Гатиятулин о Миллере: «Позволяли Митчу играть в атаке, но не в ущерб обороне. В последних матчах появилась тенденция на ошибки»
1вчера, 21:13
Маскот Шлиссик проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области
8вчера, 20:59
Крикунов о 3:4 от «Трактора»: «Вышли не совсем готовые. Пока нас как самовар растопили, забили 2 гола. Но потом парни собрались, сражались, заслужили очко»
вчера, 20:24