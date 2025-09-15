КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
«Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» проведет гостевой матч с «Адмиралом», «Авангард» сыграет с минским «Динамо», «Автомобилист» – с «Салаватом Юлаевым», «Барыс» будет противостоять московскому «Динамо».
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
