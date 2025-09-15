«Не играть против Израиля – значит не поехать на ЧМ. Италия сочувствует детям и невинным жителям в Палестине, но мы граждане мира». Глава FIGC о матчах с израильтянами

Габриэле Гравина не видит смысла в бойкоте матчей со сборной Израиля.

Напомним, ранее ассоциация тренеров Италии призвала временно отстранить Израиль , заявив о поддержке Палестины.

8 сентября итальянская сборная обыграла израильтян (5:4) в матче отбора на ЧМ-2026 . 14 октября команда Дженнаро Гаттузо примет сборную Израиля в ответной игре.

«Не играть против Израиля – значит не поехать на чемпионат мира и даже облегчить задачу израильской сборной. Мы должны это осознавать.

Прежде всего, мы поддерживаем концепцию, которую неоднократно подчеркивал Гаттузо: мы люди, граждане этого мира. Мы очень опечалены и скорбим, потому что нас волнует человеческое достоинство.

Мы очень сочувствуем людям, страдающим в Палестине, особенно детям и невинным мирным жителям», – заявил президент Итальянской федерации футбола в интервью Radio anch’io Sport.

Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026