Италия поднялась на 2-е место в группе отбора ЧМ после победы над Израилем. Норвегия на 3 очка опережает команду Гаттузо
Сборная Италии поднялась на 2-е место в группе в квалификации ЧМ-2026.
Команда тренера Дженнаро Гаттузо обыграла Израиль со счетом 5:4. Италия занимает второе место в группе I, набрав 9 очков в 4 матчах – столько же, сколько у Израиля, сыгравшего на одну игру больше.
Лидирует команда Норвегии, набравшая 12 очков за 4 матча.
Четвертое место в группе занимает сборная Эстонии с 3 очками. Последней идет Молдова, не набравшая ни одного балла.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
