  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Италия поднялась на 2-е место в группе отбора ЧМ после победы над Израилем. Норвегия на 3 очка опережает команду Гаттузо
5

Италия поднялась на 2-е место в группе отбора ЧМ после победы над Израилем. Норвегия на 3 очка опережает команду Гаттузо

Сборная Италии поднялась на 2-е место в группе в квалификации ЧМ-2026.

Команда тренера Дженнаро Гаттузо обыграла Израиль со счетом 5:4. Италия занимает второе место в группе I, набрав 9 очков в 4 матчах – столько же, сколько у Израиля, сыгравшего на одну игру больше.

Лидирует команда Норвегии, набравшая 12 очков за 4 матча.

Четвертое место в группе занимает сборная Эстонии с 3 очками. Последней идет Молдова, не набравшая ни одного балла.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?15752 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Норвегии по футболу
logoсборная Молдовы по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Эстонии по футболу
logoвысшая лига Норвегия
logoвысшая лига Эстония
logoвысшая лига Молдова
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Израиль
logoДженнаро Гаттузо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
9 минут назадТесты и игры
Гаттузо о 5:4 с Израилем: «Самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Италия пропускает нелепые голы слишком легко, но вина здесь на мне, а не на игроках»
1350 минут назад
Тедеско – главный вариант «Ноттингем Форест» на случай отставки Нуну. В назначении Доменико также заинтересован «Фенербахче» (Bild)
1457 минут назад
Бастони забил 2-й автогол Италии на 87-й минуте матча с Израилем – ранее мяч в свои ворота срезал Локателли. Команда Гаттузо победила благодаря голу Тонали на 91-й
8сегодня, 20:46
Квалификация ЧМ-2026. Италия сыграла 5:4 с Израилем, Хорватия забила 4 гола Черногории, Беларусь уступила Шотландии
267сегодня, 20:46
Италия обыграла Израиль – 5:4! Тонали забил на 91-й, Перец и Кин сделали по дублю, у Ретеги три асссиста, у Локателли и Бастони автоголы
81сегодня, 20:43
Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026
55сегодня, 20:19
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
сегодня, 20:00Тесты и игры
Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»
3сегодня, 19:59
Суарес дисквалифицирован на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг
28сегодня, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн заявил, что сборная Англии готова к расистским оскорблениям в Сербии: «Мы провели собрание и решили: если это произойдет, мы сделаем все, как предписывают протоколы УЕФА»
2 минуты назад
Журналист Риоло о травме Дембеле: «ПСЖ» предоставил отчет, заявив, что он не должен играть. Слова Дешама о том, что клубы не передают данные, не выдерживают критики»
116 минут назад
Локателли о 5:4 с Израилем: «Сумасшедший матч, мы допустили много ошибок и показали реакцию. Я начал неудачно, забил в свои ворота – нужно брать на себя ответственность»
17 минут назад
«Пари НН» хочет снова арендовать Кокшарова у «Краснодара» («Чемпионат»)
37 минут назад
Хавбек «Краснодара» Перрен о России: «Друзья, которые здесь играют, говорили только хорошее – Талаль из «Ахмата», Мартинс из «Спартака». С момента приезда все идет отлично»
240 минут назад
Дивеев о 0:0 с Иорданией: «Много глупых ошибок было в 1-м тайме, теряли мяч. У них люди играют в топ‑командах, умеют выходить из‑под прессинга»
5сегодня, 21:03
У Ретеги 2+4 в 4 матчах отбора на ЧМ. Форвард Италии сделал 3 ассиста в матче с Израилем
1сегодня, 20:40
Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в «Аяксе», спросил: «Почему вы не купили Суареса?» Он ответил: «Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт». Луис тогда стоил 25 млн»
1сегодня, 20:37
Гладилин о сборной: «Впечатления хорошие, с Иорданией и Катаром выглядели достойно. Выйти из группы на ЧМ сейчас было бы вполне реально»
3сегодня, 20:29
Вингер «Зенита» Энрике о ЧМ-2026: «Каждый день прошу Бога о возможности туда попасть. Это не только моя мечта, но и моей семьи»
2сегодня, 20:17