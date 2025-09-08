  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026
7

Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026

Болельщики сборной Италии снова выразили протест Израилю.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо противостоит израильской сборной (3:2, второй тайм) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч проходит в Венгрии. 

Футболисты Израиля вышли на поле в траурных повязках – в память о жертвах теракта в Иерусалиме, где утром шесть человек погибли на автобусной остановке. 

Фанаты сборной Италии вновь устроили демонстративный протест во время исполнения гимна Израиля перед матчем, повернувшись спиной к полю во время исполнения гимна Израиля.

На трибунах также были замечены баннеры с надписями «Stop» («Остановитесь» – Спортс’‘).

Напомним, в сентябре 2024 года группа из 50 ультрас сборной Италии в знак протеста отвернулись от поля, когда перед матчем Лиги наций включили гимн Израиля. Тогда итальянцы победили израильскую команду со счетом 2:1. 

Ассоциация тренеров Италии просит отстранить Израиль: «Слишком много невинных жертв, включая спортсменов. Гуманизм обязывает нас противостоять действиям с ужасающими последствиями»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?15259 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Израиль
происшествия
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Израиля по футболу
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Израиль – Италия. 4:5 – Тонали забил на 91-й, Перец и Кин сделали по дублю, у Локателли и Бастони автоголы, у Ретеги три голевые. Онлайн-трансляция
325 минут назадLive
Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы
сегодня, 19:21
Квалификация ЧМ-2026. Италия играет с Израилем, Хорватия принимает Черногорию, Беларусь против Шотландии
222сегодня, 18:46Live
Главные новости
Израиль – Италия. 4:5 – Тонали забил на 91-й, Перец и Кин сделали по дублю, у Локателли и Бастони автоголы, у Ретеги три голевые. Онлайн-трансляция
325 минут назадLive
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
41 минуту назадТесты и игры
Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»
342 минуты назад
Суарес дисквалифицирован на 3 матча МЛС за плевок в сотрудника «Сиэтла» после финала Кубка лиг
1749 минут назад
Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из «Баварии» и «Реала»? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность»
23сегодня, 19:19
Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»
6сегодня, 19:05
Квалификация ЧМ-2026. Италия играет с Израилем, Хорватия принимает Черногорию, Беларусь против Шотландии
222сегодня, 18:46Live
Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»
42сегодня, 18:35
Салах, Мбаппе и Дембеле вошли в топ-26 лучших футболистов для UT 26
сегодня, 18:30
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «МЛ Витебск» (5:0) – лидера чемпионата Беларуси, Солари сделал дубль
154сегодня, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
У Ретеги 2+4 в 4 матчах отбора на ЧМ. Форвард Италии сделал 3 ассиста в матче с Израилем
1 минуту назад
Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в «Аяксе», спросил: «Почему вы не купили Суареса?» Он ответил: «Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт». Луис тогда стоил 25 млн»
4 минуты назад
Гладилин о сборной: «Впечатления хорошие, с Иорданией и Катаром выглядели достойно. Выйти из группы на ЧМ сейчас было бы вполне реально»
12 минут назад
Вингер «Зенита» Энрике о ЧМ-2026: «Каждый день прошу Бога о возможности туда попасть. Это не только моя мечта, но и моей семьи»
24 минуты назад
Дивеев о Карпине и Челестини: «У них испанский взгляд на игру – в плане прессинга, контроля мяча, подач. Если будешь выполнять требования, тебе похлопают»
441 минуту назад
Неймар впервые за 14 лет не появится в новой части EA FC 26
258 минут назад
Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался, так как «Торино» отправил документы защитника на неверный email. Клубы не успели оформить сделку, хотя она была согласована
658 минут назад
Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»
7сегодня, 19:31
Хавбек «Спартака» Дмитриев о «Золотом мяче»: «Дембеле выиграет, думаю, у него хорошая статистика. Ямаль понравился в прошлом сезоне. Многое зависит от победы в ЛЧ»
2сегодня, 19:27
Локателли забил автогол в матче с Израилем в квалификации к ЧМ-2026. Хавбек Италии пытался прервать прострел и срезал мяч в ворота Доннаруммы
сегодня, 19:21