Фанаты сборной Италии снова отвернулись от поля во время гимна Израиля в знак протеста перед матчем квалификации к ЧМ-2026

Болельщики сборной Италии снова выразили протест Израилю.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо противостоит израильской сборной (3:2, второй тайм) в 6-м туре квалификации к ЧМ--2026. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Матч проходит в Венгрии.

Футболисты Израиля вышли на поле в траурных повязках – в память о жертвах теракта в Иерусалиме, где утром шесть человек погибли на автобусной остановке.

Фанаты сборной Италии вновь устроили демонстративный протест во время исполнения гимна Израиля перед матчем, повернувшись спиной к полю во время исполнения гимна Израиля.

На трибунах также были замечены баннеры с надписями «Stop» («Остановитесь» – Спортс’‘).

Напомним, в сентябре 2024 года группа из 50 ультрас сборной Италии в знак протеста отвернулись от поля , когда перед матчем Лиги наций включили гимн Израиля. Тогда итальянцы победили израильскую команду со счетом 2:1.

Ассоциация тренеров Италии просит отстранить Израиль: «Слишком много невинных жертв, включая спортсменов. Гуманизм обязывает нас противостоять действиям с ужасающими последствиями»