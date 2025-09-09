Гаттузо о 5:4 с Израилем: «Самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Италия пропускает нелепые голы слишком легко, но вина здесь на мне, а не на игроках»

Дженнаро Гаттузо высказался о победе Италии над Израилем (5:4).

Итальянцы одержали победу со счетом 5:4 в матче 6-го раунда квалификации к ЧМ-2026 благодаря голу Сандро Тонали на 91-й минуте. Мануэль Локателли и Алессандро Бастони забили по автоголу.

«Сегодня было настоящее убийство. Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если мы хотим играть в определенный футбол, то должны становиться лучше.

Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку – именно этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывали на контратаках. При счете в нашу пользу мы могли сыграть глубже в обороне.

Они немного удивили нас, начав играть персонально в начале встречи. Но всякий раз, когда мы атаковали, мы доставляли им массу проблем. Мы были не так остры, это закономерно для второй игры за несколько дней, и над этим тоже нужно работать.

Мы безумная команда – слишком хрупкая, пропускаем нелепые голы слишком легко. Ребята это знают, но вина здесь на мне, а не на них. Мы привыкли к футболу, где все завязано на ориентиры, но нам нужно научиться быть самобытной командой.

Игроки заслуживают уважения за то, что после каждого удара судьбы они отвечали. Но отрицать нельзя: мы не можем продолжать пропускать такие легкие голы.

Это не критика в адрес футболистов, это моя и штаба ответственность – улучшить и отладить игру как можно скорее. Эта команда не имеет права быть без прочного фундамента», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI Sport и Sky Sport Italia.